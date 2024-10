Samsung po 3Q2024: stabilny wzrost i skupienie na AI

Samsung odnotował wzrost przychodów i zysków w trzecim kwartale 2024 roku (w ujęciu rocznym), głównie dzięki działowi DS, obejmującemu pamięci, systemy LSI i odlewnictwo. Firma koncentruje się na sztucznej inteligencji i innowacjach.

Samsung Electronics opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku. Firma odnotowała 79,1 bln KRW (prawie 230 mld zł) przychodów, co stanowi 7% wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem i 17% wzrost rok do roku. Zysk operacyjny spadł jednak o 12% kwartał do kwartału do 9,18 bln KRW (26,7 mld zł), głównie z powodu jednorazowych kosztów. W ujęciu rocznym był wzrost, i to aż o 277%.

Solidne wyniki działu mobilnego

Samsung odnotował solidne wyniki w działach MX i Networks, choć nie były one tak spektakularne, jak w przypadku niektórych innych segmentów. Premiery nowych smartfonów, tabletów i urządzeń ubieralnych przyczyniły się do niewielkiego, kwartalnego wzrostu przychodów (+11%) i zysków w tym obszarze (+26,5%), odpowiednio do 30,52 bln KRW (prawie 89 mld zł) oraz 2,82 bln KRW (8,2 mld zł). W ujęciu rocznym przychód działu był wyższy o 2%, a zysk operacyjny spadł o 14,5%. Firma skupiła się na flagowych modelach, takich jak seria Galaxy S24 i składane smartfony, starając się utrzymać rentowność pomimo rosnących kosztów materiałów.

W czwartym kwartale Samsung spodziewa się dalszego wzrostu na rynku smartfonów, dzięki sezonowości i nowym promocjom. Firma planuje utrzymać solidną sprzedaż flagowych modeli i rozszerzyć sprzedaż tabletów i urządzeń ubieralnych, szczególnie nowych, ulepszonych modeli premium.

W 2025 roku Samsung przewiduje stabilizację makroekonomiczną i nieznaczny wzrost rynku smartfonów. Koreański producent chce skoncentrować się na rozwoju flagowych modeli, w tym smartfonów, urządzeń składanych, tabletów i wearables, wykorzystując zaawansowane funkcje Galaxy AI.

Wyniki w innych działach:

DS: Silny popyt na produkty AI i serwerowe, słabszy na pamięci mobilne. Samsung skupia się na zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na produkty AI i serwerowe, jednocześnie redukując zapasy starszych produktów. Przełożyło się to na przychód w wysokości 29,27 bln KRW (85 mld zł) oraz zysk operacyjny w wysokości 3,86 bln KRW (8,3 mld zł). Przychód był aż o 78% wyższy niż rok wcześniej.

Wyświetlacze mobilne: Solidne wyniki w segmencie, ostrożne prognozy na przyszłość z powodu konkurencji. Dział osiągnął przychód w wysokości 8,0 bln KRW (23 mld zł) oraz zysk operacyjny w wysokości 1,51 bln KRW (4,4 mld zł).

AI – klucz do przyszłości

Samsung podkreśla znaczenie sztucznej inteligencji w swojej strategii. Firma planuje wykorzystać platformę SmartThings do stworzenia inteligentnych domów przyszłości, skupiając się na bezpieczeństwie, wygodzie, oszczędzaniu energii i zdrowiu użytkowników.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w tej prezentacji (PDF).

