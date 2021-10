Apple prezentuje wyniki finansowe za 3Q2021. Kwartał był rekordowy

Firma Apple ogłosiła wyniki finansowe za IV roku fiskalnego 2021, czyli trzeci kwartał roku kalendarzowego (prawie, bo skończony 25 września 2021 roku). Amerykanie osiągnęli przychód w wysokości 83,36 mld dolarów.

W kwartale zamykającym rok fiskalny 2021 Apple wypracował przychód w wysokości 83,36 mld dolarów, czyli o 28,8% wyższy niż rok wcześniej. Największy procentowo wzrost dotyczył Chin (Greater China), gdzie osiągnął 83,3%. Przychód Amerykanów w Państwie Środka wyniósł 14,56 mld dolarów. Za taki stan rzeczy odpowiadają między innymi amerykańskie sankcje nałożone na firmę Huawei, które wpłynęły na nią bardzo ograniczająco, szczególnie w zakresie produkcji smartfonów.

Zysk netto Apple'a za miniony kwartał wyniósł 20,55 mld dolarów, o 62,19% więcej niż w ostatnim kwartale roku podatkowego 2020.

W całym zakończonym 25 września roku fiskalnym Apple osiągnął przychód w wysokości 365,82 mld dolarów. To o 33,3% więcej niż rok wcześniej. Zysk netto w tym czasie wyniósł 94,68 mld dolarów (+64,9% rok do roku).

Sprzedaż iPhonów mocno w górę

Kwartalny przychód ze sprzedaży iPhone'ów wyniósł 38,87 mld dolarów (+47,0% rok do roku), a za cały rok fiskalny 191,97 mld dolarów (+39,3%). Smartfony, jak zwykle, odpowiadają za największą część tego, co zarabia amerykański koncern. Wzrosty sprzedaży w ostatnim kwartale dotyczyły również innych produktów: Maców (+1,6%), iPadów (+21,4%) oraz urządzeń z kategorii Wearables, Home and Accessories (+11,5%). Przychód z usług wzrósł w ujęciu rocznym o 25,6%.

Więcej informacji na temat wyników finansowych Apple'a za rok podatkowy 2021 oraz ostatni jego kwartał można znaleźć w tym dokumencie (pdf).

