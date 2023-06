Ajfoniarze wolą... Motorolę. Szokujące statystyki

Motorola podzieliła się statystykami, z których wyłania się ciekawa prawda o dotychczasowych użytkownikach iPhone'ów. Apple ma powody do obaw?

Składane smartfony już dawno przestały być zwykłą ciekawostką - to spory segment rynku, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem konsumentów. Na jednego z głównych graczy w tym obszarze urosła Motorola, która wraz z premierą nowych modeli z linii Razr podzieliła się garścią ciekawych statystyk.

Składane Motorole hitem wśród użytkowników iPhone'ów

Jedna z nich wydaje się szczególnie intrygująca. Otóż jak się okazuje, 20 procent osób decydujących się na zakup składaków Motoroli to byli użytkownicy iPhone'ów.

Co warto podkreślić - dane to pochodzą z 2021 roku, a więc okresu, kiedy dominującym trendem były ucieczki z Androida do ekosystemu giganta z Cupertino. W tym kontekście duża popularność smartfonów z rodziny Razr wśród byłych posiadaczy iPhone'ów okazuje się intrygującym wyjątkiem.

Tymczasem przez minione dwa lata popularność składanych smartfonów na rynku bezustannie rośnie. Według prognoz firmy International Data Corporation tylko w roku 2023 sprzedaż tego typu urządzeń ma być o 50 procent wyższa niż w roku ubiegłym.

Kiedy składany iPhone?

Dlaczego to takie istotne? Bo pokazuje, że konsumenci chętnie wybierają składane smartfony i dla ich niecodziennego designu są gotowi porzucić dotychczasowy ekosystem. Tymczasem Apple jest jednym z ostatnich producentów na rynku, który do tej pory nie wprowadził tego typu urządzenia do swojej oferty.

To oczywiście może się w niedalekiej przyszłości zmienić. Według branżowych analityków prace nad składanym iPhonem idą w Cupertino pełną parą. Problem w tym, że premiery tego typu urządzenia możemy się spodziewać najwcześniej w przyszłym roku. Do tej pory inni producenci - w tym Motorola - mają niecodzienną okazję, by podkraść Apple spore grono potencjalnych klientów.

Źródło zdjęć: Motorola, John Gress Media Inc / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CNET