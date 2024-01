Apple dołożył się do budżetu Rosji. To efekt postępowania antymonopolowego

Amerykański gigant technologiczny Apple zapłacił w Rosji karę w wysokości 1,2 miliarda rubli (13,65 miliona USD) nałożoną za nadużywanie dominującej pozycji na rynku – podała rosyjska agencja antymonopolowa FAS.

Informację o karze została podana za Federalną Służbą Antymonopolową przez rosyjskie media, a za nimi przez agencję Reuters. Firma Apple jak dotąd nie odniosła się do tych doniesień.

Według rosyjskiej FAS firma Apple 19 stycznia 2024 r. zapłaciła nałożoną na nią wcześniej karę, a pieniądze zostały przekazane do budżetu Federacji Rosyjskiej. Sprawa zaczęła się w lipcu 2022 roku, gdy rosyjski urząd zarzucił Apple naruszenie przepisów antymonopolowych. FAS oskarżył amerykańskiego giganta, że zmuszał twórców aplikacji iOS do korzystania wyłącznie z narzędzi płatniczych firmy. Apple zabronił także deweloperom informowania klientów w aplikacji o możliwości płacenia za zakupy poza AppStore, a także korzystania z alternatywnych metod płatności. Apple wymuszało od programistów usuwanie linków do zewnętrznych zasobów online i zmian w aplikacjach, by nie pozwalały płacić innymi metodami niż dopuszczone przez Apple.

Kara w wysokości 1,2 miliarda rubli (13,65 miliona USD), zapłacona przez Apple, kończy spory antymonopolowe amerykańskiego giganta w Rosji.

Reuters przypomina, że nie jest to pierwsza tego typu sprawa. Niemal rok temu, w lutym 2023 r., Apple zapłaciło Rosji równowartość około 12 mln USD w innej sprawie antymonopolowej, w której zarzucono Apple nadużycie jego dominacji na rynku aplikacji mobilnych.

Dodatkowego kontekstu tym sporom z Federalną Służbą Antymonopolową dodaje fakt, że po ataku na Ukrainę firma Apple wstrzymała oficjalną sprzedaż wszystkich swoich produktów w Rosji, ograniczyła także usługę Apple Pay. Nieoficjalnie najpopularniejsze urządzenia Apple, jak iPhone’y, cały czas są dostępne w Rosji.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Reuters