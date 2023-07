Jak działa 5G w Warszawie? Ujawnia to nowy Drive Test z czerwca 2023

Warszawa jest miejscem, które w powszechnym mniemaniu jest, a przynajmniej powinna być objęta bardzo dobrym zasięgiem sieci mobilnych. Jak to jednak wygląda w praktyce? Zbadali to specjaliści z firmy Notel metodą Drive Test.

Eksperci z firmy Notel Polska, firmy znanej z aplikacji testowej RFBenchmark, już wcześniej prowadzili podobne testy, a w czerwcu 2023 powrócili do Warszawy, by zbadać aktualny stan połączeń sieciowych z wykorzystaniem 5G. Analiza objęła też jakość usług głosowych w popularnych komunikatorach internetowych jak WhatsApp i Microsoft Teams.

Czym jest metoda Drive Test?

Metoda Drive Test polega na zbieraniu danych w ruchu, poprzez umieszczenie urządzeń pomiarowych na pokładzie samochodu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie warunków bardzo zbliżonych do tych, których na co dzień doświadczają mieszkańcy danego miasta. Tym razem w testach wykorzystano 12 smartfonów i skaner PCTEL Gflex. Wśród smartfonów znalazło się 8 smartfonów Samsung Galaxy S21 Ultra oraz 4 smartfony Samsung S23+.

Badaniami objęły czterech głównych polskich operatorów komórkowych: Orange, T-Mobile, Plus i Play.

Trasa przejazdu obejmowała najważniejsze arterie i szlaki komunikacyjne stolicy Polski, znajdujące się po obu brzegach Wisły.

Na tej trasie najwyższy procentowy udział w technologii 5G zanotował Plus z wynikiem 98%. Kolejne miejsca zajęły Orange (85%), T-Mobile (83%) i Play (72%).

Prędkości pobierania

Najwyższą średnią prędkość pobierania plików HTTP w ciągu 10 sekund w technologii 5G (NSA) osiągnął Plus, z wynikiem 129.4 Mb/s. Na drugim miejscu uplasował się T-Mobile (76.1 Mb/s), który okazał się nieznacznie lepszy od Play (61,3 Mb/s). Najniższy wynik zanotowało Orange (54,9 Mb/s).

Prędkości wysyłania

Jeżeli chodzi o najwyższą średnią prędkość wysyłania plików, najlepiej wypadł T-Mobile z wynikiem 51.80 Mb/s. Na drugim miejscu uplasowało się Play (51,07 Mb/s), a na trzecim Orange z wynikiem 44.05 Mb/s. Ostatnie miejsce zajął Plus z wynikiem 33.92 Mb/s.

Wielkość opóźnienia

W kategorii najniższej średniej wartości ping, z uwzględnieniem pomiaru 5G (NSA), najlepiej wypadł Plus, z wynikiem 36 ms. Operator ten minimalnie wyprzedził Play, który osiągnął wynik 38 ms. T-Mobile zajął trzecie miejsce z wynikiem 55 ms, natomiast Orange zanotował najgorszy wynik – 65 ms.

Zasięg 5G dla pomiaru skanerem PCTEL Gflex

Podczas Drive Testu badacze z Notel Polska wykorzystali także skaner PCTEL Gflex do dokładnego pomiaru zasięgu dla poszczególnych operatorów. Skaner ustawiono w trybie automatycznej detekcji dostępnych technologii i częstotliwości. Oto mapy pokryciowe dla technologii 5G:

Z pomiaru wynika, że najwięcej stacji bazowych 5G w obszarze objętym pomiarem ma operator Plus (522 unikalnych komórek), następnie z identyczną liczbą unikalnych komórek 5G zmierzonych przez skaner są T-Mobile i Orange (415), którzy współdzielą te same fizyczne lokalizacje stacji bazowych. Najmniejszą liczbę unikalnych komórek zanotował Play (364).

Z testu wynika jednocześnie, że Plus ma słabszą siłę sygnału 5G (średnia dla PSS RP = -88 dBm), podczas gdy T-Mobile i Orange mają średnią PSS RP = -78 dBm, a Play ma średnią PSS RP = -80 dBm. Może to wynikać z różnicy częstotliwości, na której działa Plus (pasmo 41 – 2500 MHz) w porównaniu do pozostałych operatorów (pasmo 1 – 2100 MHz). Dodatkowy wpływ na siłę sygnału może mieć parametryzacja sieci.

Pełna treść raportu obejmuje także analizę połączeń głosowych VoLTE, Microsoft Teams i WhatsApp, a także streamingu YouTube i Netflix. Zbadano także czas otwarcia strony, a także zastosowania gamingowe.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Notel Polska

Źródło tekstu: Notel Polska / RFBenchmark