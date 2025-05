Internet w Europie w 1Q2025: Światłowód króluje szybkością, miedź ceną

Internet domowy: światłowód szybki, ale kosztowny

W segmencie klientów indywidualnych, na koniec marca 2025 roku najtańszą opcją pozostawały łącza miedziane (DSL). Średni koszt takiej usługi wyniósł 51 dolarów miesięcznie (190 zł, PPP – według parytetu siły nabywczej), oferując jednak najniższą średnią prędkość pobierania – 22 Mb/s (wzrost z 16 Mb/s w 4Q2024).

Tymczasem średnie ceny Internetu kablowego wzrosły o 2,7% do 65 USD PPP (243 zł). Co ciekawe, średnia prędkość "kablówki" spadła o blisko 11%, do 544 Mb/s. Point Topic tłumaczy to działaniami operatorów, którzy modernizują swoje sieci do standardu światłowodowego (FTTP) i aktywnie zachęcają klientów do migracji na nową technologię, aby zrekompensować koszty modernizacji.

Najdroższą technologią pozostaje światłowód, ze średnią ceną na stabilnym poziomie 69 USD PPP (258 zł). Oferuje on jednak zdecydowanie najwyższą średnią prędkość pobierania – 725 Mb/s (nieznaczny wzrost z 724 Mb/s w 4Q2024). Warto zauważyć, że ogólna średnia prędkość pobierania w Europie (niezależnie od technologii) nieznacznie spadła do 637 Mb/s. Rośnie za to liczba ofert gigabitowych (co najmniej 900 Mb/s) – w 1Q2025 odnotowano ich 327, w porównaniu do 302 w poprzednim kwartale.

Internet dla firm: stabilizacja cen i regionalne kontrasty

Firmy poszukujące dostępu do Internetu w pierwszym kwartale 2025 roku mogły odczuć pewną ulgę – średnie ceny dla wszystkich technologii pozostały względnie stabilne, a ogólny koszt nieznacznie spadł do 145 dolarów PPP (542 zł).

Największy, bo ponad 7% spadek średnich cen odnotowano w przypadku usług kablowych dla biznesu (do 95 USD PPP), chociaż ich średnia prędkość również zmalała o 16% do 530 Mb/s. Łącza miedziane potaniały o 5% (do 77 USD PPP). Ceny światłowodu dla firm spadły o niecałe 2% (do 146 USD PPP), przy jednoczesnym wzroście średniej prędkości do 872 Mb/s i znaczącym wzroście liczby dostępnych taryf światłowodowych.

Raport wskazuje na duże dysproporcje regionalne. W Europie Zachodniej dostępnych jest znacznie więcej taryf biznesowych (704) niż w Europie Wschodniej (103). Średni abonament na Zachodzie to 152 USD PPP (569 zł), podczas gdy na Wschodzie 98 USD PPP (367 zł). Prędkości są nieco wyższe na Zachodzie (726 Mb/s vs 654 Mb/s). W 1Q2025 Europa Zachodnia odnotowała lekki spadek cen (-2%) przy niewielkim wzroście prędkości (+1%), podczas gdy w Europie Wschodniej ceny wzrosły (+4%) przy nieco większym wzroście prędkości (+3%).

Rankingi krajów: różne metryki, różne wyniki