Plus Na Kartę daje internet bez limitu na 6 miesięcy

Plus ruszył dziś z nową ofertę, która powinna zainteresować użytkowników ofert pre-paid – pół roku nielimitowanego internetu.

Korzystając z internetu do pracy, nauki i relaksu potrzebne są duże paczki gigabajtów. Aby internet nie skończył się w najmniej odpowiednim momencie, warto skorzystać z oferty Plusa Na Kartę

Z pakietem ULTRA (50 zł co 30 dni) przez pół roku można się cieszyć nielimitowanym internetem. Po tym czasie, przez kolejne 6 miesięcy klient dostanie do wykorzystania (poza 200 GB z pakietu) dodatkowe 1000 GB co 30 dni, czyli łącznie 6000 GB na pół roku. Nowi klienci za pierwsze dwa miesiące zapłacą połowę ceny, czyli 25 zł za 30 dni.