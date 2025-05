Play w 1Q2025: wzrosty finansowe, więcej klientów oraz duże inwestycje

Finansowe fundamenty coraz mocniejsze

Pierwsze trzy miesiące 2025 roku przyniosły Play zauważalny wzrost przychodów i rentowności. Całkowite przychody operatora wzrosły o 2,1% rok do roku , osiągając poziom 2,6 mld zł . Szczególnie dynamiczny wzrost, aż o 9,1% , odnotowano w przychodach z usług mobilnych , które sięgnęły 1,3 mld zł . Solidnie prezentowały się również przychody z usług dla domu (internet i telewizja), rosnąc o 1,7% do 514 mln zł .

Rosnąca baza klientów

Strategia Play, skoncentrowana na oferowaniu atrakcyjnych usług i dbaniu o doświadczenia użytkowników, przynosi wymierne efekty w postaci rosnącej bazy klientów. Liczba aktywnych użytkowników usług mobilnych przekroczyła 13,3 miliona, co oznacza wzrost o 1,2% rok do roku. Segment usług dla domu również dynamicznie się rozwija, z bazą ponad 2,1 miliona abonentów (wzrost o 1,8% rok do roku). Co istotne, średni przychód na użytkownika (ARPU) usług mobilnych również wzrósł, osiągając 33 zł (wzrost o 7,5% w ujęciu rocznym). Wskazuje to na rosnącą wartość generowaną przez każdego klienta.