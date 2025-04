Play znowu pozamiatał. Polacy przenieśli najwięcej numerów do Fioletowych

Więcej przenosin w sieciach mobilnych

W okresie od stycznia do marca 2025 roku w sieciach mobilnych przeniesiono łącznie 444690 numerów. To zauważalny wzrost w porównaniu do czwartego kwartału 2024 roku, kiedy to przeniesiono 435902 numery. Najwięcej numerów przeniesiono w styczniu (154167), nieco mniej w marcu (152628), a najmniej w lutym (137895).