Play stawia na energię ze Słońca. Fioletowi z nową umową na jej dostawę

Strategiczna umowa PPA – stabilność i ekologia

Podpisana umowa Power Purchase Agreement (PPA), obowiązująca w latach 2026-2037, pozwoli Play na zakup energii odnawialnej bezpośrednio od producenta, co oznacza większą stabilność kosztów oraz redukcję emisji CO 2 . To istotny krok w realizacji celów ESG Grupy iliad, do której należy Play.