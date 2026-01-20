Orange daje darmowe GB. Niewiele, ale bardzo je docenisz

Z okazji rozpoczętych ferii, dla użytkowników Orange na kartę, operator przygotował paczkę 10 GB internetu do wykorzystania w roamingu w Strefie 1, czyli na terenie Unii Europejskiej.

Okazja przyda się zwłaszcza tym klientom Orange, którzy planują w najbliższych tygodniach wyjazdy do narciarskich ośrodków w Europie albo po prostu mają różne plany na zimowe podróże zagraniczne. Z okazji będą mogli skorzystać do 28 lutego 2026 r.

Pakiet można łatwo włączyć w aplikacji Mój Orange, w zakładce „Dla Ciebie” i dalej w sekcji „Pakiety i usługi”. Wystarczy kliknąć „Aktywuj pakiet GB”.

Jak czytamy w regulaminie oferty, aby skorzystać z pakietu 10 GB w Strefie 1, klienci muszą posiadać GB do wykorzystania w Polsce. Dlatego po włączeniu 10 GB w Strefie 1 użytkownicy otrzymają od operatora także dodatkowy pakiet 10 GB, który zostanie dodany do bazowego pakietu w Polsce.

Naszym celem jest zabezpieczenie możliwości transferu danych w Strefie 1. Wykorzystanie wszystkich środków na transfer danych w Polsce uniemożliwi skorzystanie z transferu danych z pakietu w Strefie 1 – wyjaśnia Orange.

Pakiety nie obejmują transmisji danych w roamingu w Strefie 1 w ramach usługi MMS. Ważność GB można sprawdzić w Mój Orange. Na danym numerze telefonu można skorzystać z promocji tylko raz.