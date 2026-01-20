Wiadomości

Orange daje darmowe GB. Niewiele, ale bardzo je docenisz

Orange ma nowy prezent dla swoich klientów, korzystających z oferty na kartę. Paczka darmowego internetu na pewno przyda się tym, którzy planują zimowe wyjazdy na narty i zimowy wypoczynek poza Polską.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:58
Z okazji rozpoczętych ferii, dla użytkowników Orange na kartę, operator przygotował paczkę 10 GB internetu do wykorzystania w roamingu w Strefie 1, czyli na terenie Unii Europejskiej. 

Okazja przyda się zwłaszcza tym klientom Orange, którzy planują w najbliższych tygodniach wyjazdy do narciarskich ośrodków w Europie albo po prostu mają różne plany na zimowe podróże zagraniczne. Z okazji będą mogli skorzystać do 28 lutego 2026 r. 

Pakiet można łatwo włączyć w aplikacji Mój Orange, w zakładce „Dla Ciebie” i dalej w sekcji „Pakiety i usługi”. Wystarczy kliknąć „Aktywuj pakiet GB”. 

Jak czytamy w regulaminie oferty, aby skorzystać z pakietu 10 GB w Strefie 1, klienci muszą posiadać GB do wykorzystania w Polsce. Dlatego po włączeniu 10 GB w Strefie 1 użytkownicy otrzymają od operatora także dodatkowy pakiet 10 GB, który zostanie dodany do bazowego pakietu w Polsce. 

Naszym celem jest zabezpieczenie możliwości transferu danych w Strefie 1. Wykorzystanie wszystkich środków na transfer danych w Polsce uniemożliwi skorzystanie z transferu danych z pakietu w Strefie 1

– wyjaśnia Orange.

Pakiety nie obejmują transmisji danych w roamingu w Strefie 1 w ramach usługi MMS. Ważność GB można sprawdzić w Mój Orange.  Na danym numerze telefonu można skorzystać z promocji tylko raz.

Szczegóły w regulaminie.

Image
telepolis
10 GB orange Orange Free na kartę Orange na karte roaming roaming ue
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Blog Orange Polska