Operatorzy walczą o 700 i 800 MHz. Padły pierwsze kwoty

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o efektach pierwszego dnia licytacji na pasma 700 i 800 MHz. W sumie operatorzy mogą walczyć o siedem rezerwacji – o bloki oznaczone literami od A do G. Bloki od A do F to pasma w częstotliwości 700 MHz, które mają służyć do budowy zasięgowej sieci 5G, za to ostatni blok G to pasmo 800 MHz, na którym będzie można uruchomić usługi 4G.