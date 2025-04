Koniec abonamentu RTV. Idzie coś znacznie gorszego

Jak bumerang wraca temat abonamentu RTV, który jest narzędziem dla wielu niezrozumiałym, a do tego nieskutecznym. Według statystyk płaci go mniej więcej 32 proc. uprawnionych do tego osób. Nic dziwnego, że rząd myśli nad alternatywą. Jedną z nich jest opłata audiowizualna, ale ta raczej nie spodoba się Polakom — informuje Dziennik.pl.