Grupa Polsat Plus: przybywa klientów, rosną przychody. Wyniki za 1Q2025

Grupa Polsat Plus pochwaliła się właśnie wynikami operacyjnymi i finansowymi za pierwszy kwartał 2025 roku. Zdaniem operatora najważniejsze wydarzenia w tym okresie to m.in.:

Wyniki finansowe i operacyjne Grupy Polsat Plus

W I kwartale Grupa Polsat Plus odnotowała dobre wyniki finansowe. Przychody Grupy wzrosły o 3,7% r/r do ponad 3,5 mld zł, a skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 4,8% do 809 mln zł. Obecnie priorytetem Grupy Polsat Plus pozostaje efektywne zarządzanie inwestycjami, ścisła kontrola kosztów i maksymalizacja przychodów ze sprzedaży zielonej energii.