Smród, głupota i lenistwo - szydzą Azjaci z TSMC. Rasistowskie piekło w Arizonie

Byli pracownicy TSMC w Arizonie wystosowali przeciwko firmie pozew zbiorowy. Główne oskarżenia dotyczą rasizmu i molestowania seksualnego. Jeśli ktoś z Was na tym etapie pomyślał, że to wina przewrażliwienia ze strony mieszkańców USA i nic złego się tam nie dzieje to... nie mógł się bardziej pomylić.