Awaria BLIK. Dostaliśmy oficjalny komunikat

Właśnie trwa awaria BLIK-a. Mowa jest o setkach zgłoszeń z całego kraju. Mimo to problem nie wydaje się ogólnokrajowy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:54
Jak wskazuje serwis Downdetector, problemy zaczęły się po 10:30 i mimo 14:47 w momencie pisania tego tekstu, wciąż nie zostały rozwiązane. I chociaż liczb zgłoszeń przekraczająca w piku 260 na sesję robi wrażenie, to pamiętajmy, że BLIK jest jedną z popularniejszych usług w kraju. To wskazuje, że problemy nie dotyczą każdego, ponieważ w tak długim okresie mielibyśmy znacznie więcej zgłoszeń.

Awaria BLIK-a

Co więcej, sam dziś, w trakcie trwania awarii płaciłem BLIK-iem i nie zauważyłem, aby coś złego się z nim działo. Niestety, mapa Downdetectora jest bardzo zawodnym narzędziem, więc nie sugerowałbym się nią, jeśli chodzi o lokalizację zgłoszeń. Warto dodać, że awaria ta na wykresach pokrywa się ze zgłoszeniami awarii mBanku.

Możliwe więc, że to z nim jest problem, a po prostu część użytkowników wskazuje BLIK, jako przyczynę. Możliwy jest także scenariusz odwrotny. 

Wysłaliśmy zapytanie do BLIK-a i mBanku na temat przyczyn i skali awarii. Kiedy tylko otrzymamy odpowiedź, to umieścimy ją w tym tekście. 

Aktualizacja:

BLIK udzielił redakcji Telepolis.pl następującej informacji:

Część użytkowników może mieć trudności w korzystaniu z wybranych usług BLIKA. Sytuacja jest związana z zakłóceniami technicznymi po stronie jednego z wydawców i nie dotyczy całego systemu BLIK.

Jak widać, problemy nie dotyczą wszystkich. 

Aktualizacja:

Okazuje się, że awarie BLIK-a i mBanku nie były ze sobą powiązane, a po prostu miały miejsce w podobnym czasie. Jak odpisał przedstawiciel banku na pytanie ze strony Redakcji Telepolis.pl:

ze względów technicznych niedostępna była możliwość wykonywania przelewów ekspresowych. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Staraliśmy się jak najszybciej przywrócić dostępność usługi dla naszych klientów. Cały czas klienci mogli natomiast zlecać standardowe przelewy. Aktualnie wykonywanie przelewów ekspresowych jest już dostępne.

telepolis
awaria BLIK mbank
Zródła zdjęć: WDnet Creation / Shutterstock.com, Downdetecotr
Źródła tekstu: Własne, Downdetecotr