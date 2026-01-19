Awaria BLIK. Dostaliśmy oficjalny komunikat

Jak wskazuje serwis Downdetector, problemy zaczęły się po 10:30 i mimo 14:47 w momencie pisania tego tekstu, wciąż nie zostały rozwiązane. I chociaż liczb zgłoszeń przekraczająca w piku 260 na sesję robi wrażenie, to pamiętajmy, że BLIK jest jedną z popularniejszych usług w kraju. To wskazuje, że problemy nie dotyczą każdego, ponieważ w tak długim okresie mielibyśmy znacznie więcej zgłoszeń.

Awaria BLIK-a

Co więcej, sam dziś, w trakcie trwania awarii płaciłem BLIK-iem i nie zauważyłem, aby coś złego się z nim działo. Niestety, mapa Downdetectora jest bardzo zawodnym narzędziem, więc nie sugerowałbym się nią, jeśli chodzi o lokalizację zgłoszeń. Warto dodać, że awaria ta na wykresach pokrywa się ze zgłoszeniami awarii mBanku.

Możliwe więc, że to z nim jest problem, a po prostu część użytkowników wskazuje BLIK, jako przyczynę. Możliwy jest także scenariusz odwrotny.

Wysłaliśmy zapytanie do BLIK-a i mBanku na temat przyczyn i skali awarii. Kiedy tylko otrzymamy odpowiedź, to umieścimy ją w tym tekście.

Aktualizacja:

BLIK udzielił redakcji Telepolis.pl następującej informacji:

Część użytkowników może mieć trudności w korzystaniu z wybranych usług BLIKA. Sytuacja jest związana z zakłóceniami technicznymi po stronie jednego z wydawców i nie dotyczy całego systemu BLIK.

Jak widać, problemy nie dotyczą wszystkich.

Aktualizacja:

Okazuje się, że awarie BLIK-a i mBanku nie były ze sobą powiązane, a po prostu miały miejsce w podobnym czasie. Jak odpisał przedstawiciel banku na pytanie ze strony Redakcji Telepolis.pl: