Uwaga! Gigantyczny wyciek numerów telefonów. Twój też tam może być

Do sieci trafiło ponad 3,8 mld(!) numerów telefonu z całego świata – alarmuje badacz Mark Rufe. Dane wyciekły z sieci społecznościowej Clubhouse, nie oznacza to jednak, że poszkodowani są w tym przypadku wyłącznie jej użytkownicy.

Clubhouse, jak wiadomo, jest siecią specyficzną: skupia się wokół budowy społeczności hermetycznej, do której dołączyć mogą jedynie osoby zaproszone przez już aktywnych użytkowników. Brzmi to może zachęcająco, ale ma też oczywistą wadę o podłożu technologicznym, i to właśnie ona staje się przyczyną zamieszania.

Aplikacja intensywnie gromadzi numery telefonu właśnie, traktując je jako unikatowy identyfikator do walidacji. Zaciąga tym samym nie tylko numer użytkownika, ale też wszystkich jego kontaktów, by na tej podstawie tworzyć system klasyfikacji poszczególnych osób. Bądź co bądź, efekt jest taki, że tracąc bazę danych, co niniejszym się stało, Clubhouse naraził nie tylko swoich miłośników, ale też ich znajomych z listy w smartfonie.

Wykradziona baza obejmuje ponad 3,8 mld numerów i trafiła teraz na aukcję w dark webie. Ma zostać zlicytowana do 4 września. Wystawca aukcji chwali się, że w pakiecie znajdziemy zarówno numery prywatne, jak i firmowe, a jako zajawkę przedstawia publicznie 83,5 mln rekordów z terenów Japonii i okolic.

Co nabywca może zrobić z taką paczką? – zapytacie. Prócz numerów i lokalizacji, nie powinno być w niej żadnych innych danych, więc bezpośrednie wykorzystanie w ataku raczej odpada. Chyba że jako scam, zważywszy na wiedzę o wzajemnych powiązaniach pomiędzy ofiarami. Inna sprawa, że otwiera się tu niezwykle szerokie pole do popisu dla telemarketerów.

Cenną nauczką może być również to, że – jak się okazuje – wcale nie trzeba mieć w danej apce konta, by ucierpieć wskutek wycieku. Z tą świadomością akurat niewiele można zrobić, ale lepiej ją mieć niż nie. No i czasem zaapelować o rozsądek do własnych znajomych, by uważali, jakie zgody wyrażają.

