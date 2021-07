Włamanie? Jakie włamanie? Wycieku danych z Clubhouse nie było

O tym, że w darknecie można kupić taką bazę, poinformował analityk Jiten Jain na Twitterze. Zamieścił zrzut ekranu z forum, gdzie wystawiane są takie ogłoszenia.

A database of 3.8 billion phone numbers of #Clubhouse users is up for sale on the #Darknet. It also contains Numbers of people in user's PhoneBooks that were Synced. So Chances are high that you are listed even if you haven't had a Clubhouse login. #DataPrivacy pic.twitter.com/IFgFGA8meU