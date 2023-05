Gigantyczny wyciek danych Polaków. Miliony haseł w sieci

Doszło prawdopodobnie do jednego z największych jednorazowych wycieków w historii polskiego Internetu – informuje Zaufana Trzecia Strona. Do sieci trafiły miliony loginów i haseł z Polski.

Łupem złodziei mogą paść nie tylko pieniądze czy inne dobra materialne, ale również dane. O tym, że trzeba je chronić, nie trzeba chyba przekonywać żadnego Czytelnika TELEPOLIS.PL. Gdy te dostają się w niepowołane ręce, mogą się zadziać złe rzeczy. Szczególnie, jeśli tymi danymi okaże się nasz login i hasło do usługi internetowej czy... banku.

Zaufana Trzecia Strona poinformowała, że miał miejsce prawdopodobnie jeden z największych wycieków danych w historii polskiego Internetu. Wczoraj (29 maja 2023 roku) wieczorem na polskojęzycznym forum w sieci Tor o wdzięcznej nazwie "Cebulka" opublikowana została baza danych zawierająca miliony wierszy z danymi logowania do różnych kont, najczęściej należących do polskich internautów. Fragment tej bazy widoczny jest poniżej.

Co i skąd wyciekło?

Takich wierszy, jak na grafice powyżej, jest 6 274 679. Plik wygląda trochę tak, jakby ktoś z większej całości wybrał wszystkie wiersze zawierające ciąg znaków ".pl". na liście można więc znaleźć dane logowania do stron internetowych w domenie .pl, jak również loginy i hasła, które same taki ciąg znaków zawierają. W opublikowanej bazie danych znaleziono między innymi:

119334 wiersze z domeną facebook.com,

88282 wiersze z domeną allegro.pl,

44385 wierszy z domeną .gov.pl,

38747 wierszy z domeną poczta.onet.pl,

12056 wierszy z domeną poczta.wp.pl,

10761 wierszy z domeną x-kom.pl,

10140 wierszy z domeną online.mbank.pl,

2672 wiersze z domeną morele.net,

1227 wierszy z domeną .ingbank.pl.

Jeśli chodzi o źródło wyciekłych danych, to wyglądają one jak efekt działania tak zwanego "stealera", czyli złośliwego oprogramowania pobierającego z komputera i przesyłającego do swoich twórców wszystkie loginy i hasła, które zostały kiedykolwiek zapamiętane przez przeglądarkę internetową. Z tego powodu miliony wierszy z loginami i hasłami nie muszę się przekładać na tyle samo ofiar wycieku. Jedna osoba może mieć konta w wielu różnych serwisach.

Jak zauważa Zaufana Trzecia Strona, ciężko jest jednoznacznie wskazać wiek opublikowanej bazy loginów i haseł. Zważywszy jednak na to, że część haseł zawiera w swojej treści ciąg "2023", można założyć, że przynajmniej niektóre z tych danych są wciąż aktualne.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, zaufanatrzeciastrona.pl

Źródło tekstu: zaufanatrzeciastrona.pl