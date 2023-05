Masz takie hasło? Lepiej zmień, można je złamać w sekundę

NordPass opublikował hasła najczęściej stosowane w 2022 roku. Znajdziemy w nich głównie cyfry i imiona, ale też chociażby nazwy dyscyplin sportowych. Pełna lista zawiera aż 200 pozycji i nie najlepiej świadczy o nawykach internautów.

NordPass opublikował swoją coroczną listę najczęściej używanych haseł. W spisie znajduje się 200 kombinacji najczęściej stosowanych przez użytkowników. Niestety rok w rok ludzie popełniają podobne błędy, stosując wielokrotnie wyrazy słownikowe, które są słabym zabezpieczeniem – zauważają eksperci. Sprawdź, czy twoje hasło znajduje się wśród wymienionych przez NordPass. I jeśli tak, to najlepiej od razu je zmień.

Na pierwszym miejscu wśród najbardziej popularnych haseł znajduje się słowo „password”, czyli, jak doskonale wiadomo, po prostu „hasło”. Drugie miejsce zajmuje hasło 123456 (1 523 537 osób) a trzecie 123456789 (413 056). Rzecz jasna, są to ciągi równie łatwe do złamania co niechlubny lider rankingu. Zresztą, podobnie jest w przypadku numerów cztery i pięć, odpowiednio hasła „guest” (376 417 przypadków) oraz „qwerty”.

Do złamania w mniej niż sekundę

Szósta pozycja na liście to hasło 12345678 (284 946), siódma – 111111 (229 047), ósma – 12345 (188 602) a dziewiąta – col123456 (140 505). Pierwszą dziesiątkę zamyka zaś hasło 123123 z 127 762 wskazań. Pozycje 11-20 zawierają kompilacje różnych cyfr. Na liście najczęściej używanych haseł na tych pozycjach znajdują się ciągi cyfr: 1234567, 1234, 1234567890, 000000, 555555, 666666, 123321, 654321, 7777777 oraz 123.

Rzecz jasna, popularność żadnego z tych haseł nie dziwi. Są wszak łatwe do zapamiętania, a co za tym idzie potencjalnie atrakcyjne dla użytkowników. Trzeba jednak mieć na uwadze, że każde z nich, działając nawet najbardziej prymitywną metodą brute force, złamać można w mniej niż sekundę.

Zainteresowania właściciela wskaźnikiem

Co logiczne, bardziej wyszukane frazy pojawiają się dopiero na dalszych pozycjach, choć, jak zauważa NordPass, wcale nie czyni to ich trudniejszymi dla potencjalnego włamywacza. Użytkownicy bowiem dalej uparcie trzymają się słownika i mowy powszechnej.

Ciekawe hasła, jakie pojawiły się na liście, to na przykład „VIP” z 39. miejsca, zastosowany przez 33 442 osoby, zwrot „kocham cię”, który plasuje się na 43. pozycji z 30 871 wskazaniami oraz „dragon” z 70. miejsca, zadeklarowany przez 20 774 respondentów.

Swoistą osobliwością jest stosowanie nazwy, zapewne ulubionej, dyscypliny sportowej. I tak na 74. lokacie mamy „football”, a na 111. – „baseball”.

Tymczasem miejsce 78. należy do hasła „SAMSUNG” i raczej nie ma wątpliwości, jakiego sprzętu używają właściciele takiego zabezpieczenia.

Z innych ciekawostek – 18 022 respondentów jako hasło stosuje słowo „killer”, a 16 736 – zwrot „F...you”. 107. miejsce na liście należy do fanów Pokemonów, 125. – Supermana a 148. – Naruto, gdyż takie właśnie hasło ustawili na swoim sprzęcie elektronicznym. Mniej popularnym bohaterem jest natomiast Batman, gdyż jego imię znalazło się dopiero na 185. pozycji.

Imiona zawsze w modzie

W zestawieniu występują też liczne imiona np.: Thomas (110), Michael (114), Jessica (142), Andrea (154), Anthony (155), Martin (156), Nicole (158) czy Charlie (161).

Pełna lista zawiera 200 haseł stosowanych na świecie, a także spis najpopularniejszych przykładów w wybranych państwach, niestety bez Polski. Za to zobaczyć można m.in., co preferują mieszkańcy Niemiec, Hiszpanii, Francji, Austrii czy Szwecji. Dokonano też podziału ze względu na płeć, choć do tego akurat ciężko przywiązywać większą wagę. Całość znajdziecie pod tym adresem.

