Umieszczenie produkcji w Azji to błąd, ale wykluczenie Chin nie zapewni dziś bezpieczeństwa

Nie ustają dyskusje wokół planowanej nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Jednym z jej punktów będzie możliwość wykluczenia określonych producentów sprzętu telekomunikacyjnego jako dostawców wysokiego ryzyka na podstawie kryteriów narodowościowych. Jako pierwszy cel tych zapisów wskazywany jest Huawei, choć może dotyczyć to innych firm z Chin, np. ZTE.

Gen. Włodzimierz Nowak, były członek zarządu T-Mobile, były wiceszef NATO CIS Services Agency i były pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa zwraca uwagę na kolejny aspekt tej sprawy – nie biznesowy, ale ściśle związany z bezpieczeństwem. Nowelizacja KSC nawet po wykluczeniu Huawei nie spełni automatycznie założeń ustawy.

Niestety dawno temu światowy biznes popełnił błąd, umieszczając w zasadzie wszystkie kluczowe produkcje dotyczące układów wysokiej integracji, układów scalonych i wielu innych elementów właśnie w Azji. W tej chwili do Ameryki i Europy chyba już dotarło to, że – mimo dużo wyższych kosztów produkcji na amerykańskim czy europejskim rynku – to jednak trzeba też mieć ją u siebie, bo inaczej jesteśmy zdani na dostawy z Azji

– ocenił gen. Włodzimierz Nowak w rozmowie z agencją Newseria Biznes.

Ekspert zwraca uwagę, że sieci telekomunikacyjnych nie buduje się z jednego rodzaju urządzeń. To jest konglomerat różnych urządzeń powiązanych ze sobą, dostarczanych przez różnych producentów. To, że system telekomunikacyjny można wyłączyć za pomocą jednego guzika, jest mitem, tego nie da się zrobić. Skupianie się tylko na ryzyku dostawców technologii jest jak dotykanie wierzchołka góry lodowej, a wykluczanie dostawców technologii z Azji może skutkować tym, że cały świat stanie.

– ocenia ekspert.

W ocenie generała Nowaka wszystkie urządzenia, które są certyfikowane, przetestowane i właściwe eksplorowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa można uznać za zaufane. Certyfikacja i testy urządzeń to podstawa systemu cyberbezpieczeństwa, ale poza tym potrzebny jest też wiele innych procedur, aby je zapewnić.

Niezbędna jest certyfikacja i testy urządzeń, ale i ludzie dobrze przygotowani do ich obsługi, określone procedury mówiące o tym, w jaki sposób dokonywać instalacji, uruchomienia i aktualizacji oprogramowania tych urządzeń, jak również odpowiednia architektura sieci, która pozwalałaby skanalizować pewne procesy zmuszające nas do korzystania z oprogramowania zewnętrznego przez specjalny gateway, który by weryfikował to oprogramowanie. To wszystko jest do zrobienia