Polacy ryzykują. Ten problem ma co drugi posiadacz smartfona

Nasycenie rynku niewspieranymi, a co za tym idzie pozbawionymi łatek bezpieczeństwa telefonami, jest alarmująco wysokie. A niebawem będzie większe – zauważa Bitdefender.

Brak aktualizacji oprogramowania jest niewątpliwie jednym z głównych problemów urządzeń z Androidem. Zwłaszcza tych z najniższej półki, które nierzadko potrafią otrzymywać dosłownie jedną wersję systemu – tę w pudełku. Niestety tym samym można zapomnieć także o regularnych łatkach zabezpieczeń. O tym, jak wielkoskalowe jest to zjawisko, przekonują w swym najświeższym raporcie eksperci z antywirusowej firmy Bitdefender.

Jak dowodzą badania z maja 2022 roku, na całym świecie około 35 proc. aktywnie wykorzystywanych urządzeń z Androidem nie ma dostępu do nawet najbardziej krytycznych poprawek. Należy przez to rozumieć, że bazują na niewspieranym już systemie Android 9 lub starszym – a odsetek ten niebawem może zwiększyć się o kolejnych 15 p.p. Wraz z nadejściem września bowiem, czyli debiutem Androida 13, do listy systemów porzuconych dołączy również Android 10.

Niestety lokalna sytuacja w Polsce jest tylko nieznacznie lepsza. Co prawda na dzień dzisiejszy jako porzucony definiuje się nad Wisłą raptem co piąty smartfon, ale głęboka penetracja rynku wspomnianym powyżej Androidem 10, sięgająca między 28 a 30 proc., w końcowym rozrachunku oznacza nieuchronne wyrównanie statystyki.

Co jednak najciekawsze, eksperci zwracają uwagę, że brak dostępu do aktualizacji często wcale nie jest powiązany z posiadaniem urządzenia wyeksploatowanego. Podawane są przykłady modeli wciąż sprzedawanych z przestarzałymi OS-ami, w czym królują szczególnie mniejsi producenci z Azji. Zatem, wniosek brzmi: wybierając telefon, bezwzględnie weryfikuj, z jakim systemem jest sprzedawany i czy ewentualnie możesz liczyć na jego update.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Billion Photos / Shutterstock

Źródło tekstu: Bitdefender, oprac. własne