Atak na pieniądze Polaków. Zagrożeni klienci wszystkich banków

Tym razem przestępcy podszywają się pod Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, by kusić fałszywym dodatkiem mieszkaniowym - alarmuje CSIRT KNF.

Nie oszukujmy się, każde kolejne świadczenie socjalne stanowi kuszącą perspektywę. Niestety wiedzą o tym także przestępcy, którzy obiecując parę złotych ekstra, są w stanie skutecznie uśpić czujność.

Fałszywe strony podszywają się pod rządowy portal gov.pl i informują o możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego – donosi Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego, CSIRT KNF. W rzeczywistości chodzi zaś o to, aby wyłudzić dane karty płatniczej.

W myśl przedstawianego opisu, co nie powinno dziwić, pieniądze należą się każdemu. Wystarczy tylko wypełnić prosty formularz. Dodajmy, ten może wydawać się znajomy, gdyż naśladuje autoryzację poprzez Profil Zaufany, ale to niefunkcjonalna atrapa.

Uwaga! Cyberprzestępcy przygotowali fałszywe strony podszywające się pod portal #GovPL. Na niebezpiecznych stronach informują o możliwości otrzymania rzekomego dodatku mieszkaniowego, a w rzeczywistości wyłudzają od użytkowników dane kart płatniczych. Zachowajcie ostrożność i nie… pic.twitter.com/JFzydSZwmK — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) June 28, 2023

Właściwy atak następuje w ostatnim kroku, gdy pojawia się zapytanie o dane karty płatniczej, w tym kod CVV2/CVC2. Jak przekonują autorzy strony, jest to ponoć niezbędne do wypłaty środków. I cóż, istotnie jest niezbędne, tyle że napastnikom do wyczyszczenia cudzych rachunków.

Co ciekawe, tu akurat napastnicy podszywają się pod bramkę Blue Media. Nie trzeba chyba dodawać, że żadnych danych podawać im nie należy. A jeśli masz podejrzenie, że dane twojej karty mogły wpaść w niepowołane ręce, niezwłocznie skontaktuj się z infolinią swojego banku i poinformuj o tym konsultanta. Pracownik pomoże zablokować „plastik” i uniknąć dalszych problemów.

Tymczasem rzetelne informacje o dodatku mieszkaniowym znaleźć można na prawdziwej stronie rządowej, bo takie świadczenie rzeczywiście istnieje. Inna sprawa, że ma określone kryteria przyznawania i nikt nie rozdaje go na bazie formularza dostępnego w internecie.

Źródło zdjęć: PaulSat / Shutterstock

Źródło tekstu: Twitter (CSIRT KNF), oprac. własne