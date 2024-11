Polacy chętnie korzystają z numeru 8080. I bardzo dobrze

Wzorce SMS w CERT Polska są opracowywane na podstawie zgłoszeń obywateli. A oni sami bardzo chętne korzystają z takiej możliwości. Numer 8080 jest jednym z chętniej używanych przez Polaków. I bardzo dobrze.

Wzorce SMS, tworzone na podstawie zgłoszeń obywateli, to jedno ze skuteczniejszych narzędzi ostrzegających, opracowywanych przez ekspertów CERT Polska. Do tej pory powstało około 600 tego typu wzorców, co pozwoliło zablokować ponad 1 073 744 wiadomości od oszustów. Nie miały nawet szans dotrzeć do odbiorców i ich nękać.

8080 - stworzony z myślą o obywatelach

Numer 8080 jest na tyle krótki i łatwy do zapamiętania, że każdy może wysłać na niego wiadomość szybko, bez zbędnej biurokracji. I o to chodziło. Przesłanie podejrzanego SMS-a na numer 8080 jest całkowicie bezpłatne (poza granicami Polski koszt jest zgodny z taryfą operatora).

Ponad 300 tysięcy SMS-ów, które otrzymaliśmy tą drogą potwierdza, że dziś to najpopularniejszy kanał zgłoszeniowy.

- mówi Sebastian Kondraszczuk, kierownik zespołu CERT Polska.

Co zawierają SMS-y najczęściej zgłaszane przez Polaków?

Są to typowe próby wyłudzeń, o których właściwie słyszymy na okrągło. Może to być ponaglająca informacja o dopłatach za paczkę, zachęta do skorzystania z atrakcyjnej oferty, alarm o wygaśnięciu konta na platformie lub w banku, konieczność zaktualizowania danych, by nadal móc korzystać z jakichś usług. Wachlarz SMS-ów jest przeogromny, ale wszystkie one chcą wyłudzić od nas dane, a w efekcie pozbawić nas cennych oszczędności.

CERT Polska już od czterech lat aktualizuje Listę Ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami. Jest ona opublikowana na stronie CERT i liczy sobie około 250 tysięcy podejrzanych adresów. Liczba ta stale rośnie - wprowadzanych jest ich około 265 dziennie. Ale jak widać, jest to działanie potrzebne, już w tym roku zablokowano do tej pory 75 milionów prób wejść na strony z Listy. Oszustwa tego typu nabrały na sile. W ubiegłym roku udaremniono 50 mln prób wejść.

