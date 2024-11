Ten typ oszustwa powraca ze zdwojoną siłą właśnie teraz. Ostrzegamy

Zbliża się taki okres roku, że możemy spodziewać się rosnącej lawiny tzw. "oszustw na paczkę". Zaczynając od Black Friday, przez czas przedświątecznej gorączki, aż do Bożego Narodzenia, to istne żniwa dla oszustów, działających w sieci.

Nic dziwnego, z roku na rok popularność kupowania różnych produktów przez Internet rośnie, a co za tym idzie, rośnie też ilość przesyłek, które do nas przychodzą. Bywa, że sami tracimy rozeznanie, na jaką paczkę czekamy, a w poszukiwaniu jak najlepszych promocji, zwyczajnie tracimy czujność.

Oto ostatnia kampania, prowadzona przez oszustów w sieci:

Tym razem oszuści podszywają się pod #DHL i informują o konieczności uiszczenia opłaty, niezbędnej do dokończenia dostawy. Celem są dane karty kredytowej💳.… pic.twitter.com/hGtRgencOT — CERT Polska (@CERT_Polska) November 8, 2024

Oszustwo paczkowe - oszuści podszywają się pod DHL

To już właściwie klasyka w repertuarze cyberprzestępców. Mowa o oszustwie na dopłatę. Schemat się powtarza co jakiś czas, ale oczywiście zmieniają się szczegóły serwowanej klientom historyjki. Bywa, że zmianie ulega także instytucja, za którą podają się oszuści. Zgodnie z informacjami od CERT Polska, w sieci kraży obecnie kampania podszywająca się pod firmę kurierską DHL. Klient dostaje SMS-a z prośbą o dopłatę za przesyłkę. Link prowadzi do fałszywej strony, której celem jest wyłudzenie naszych danych oraz danych karty kredytowej.

Niby oszustwo nam dobrze znane, ale lepiej być uważnym. Dwa razy pomyśleć, zanim klikniemy w link towarzyszący wiadmości. Sprawdzajmy też strony internetowe, na których chcemy zostawić swoje dane. Przypominamy, że według najnowszego raportu o bezpieczeństwie Polaków w sieci, co drugi Polak jest narażony na cyberatak.

