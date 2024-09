Lawina oszustw paczkowych – CERT Polska apeluje o czujność

Przestępcy nie próżnują i wymyślają różne sposoby, by dobrać się do naszych danych i pieniędzy. Jedną z ich metod działania, są tak zwane oszustwa paczkowe, w których wykorzystują coraz większość popularność kupowania różnych produktów przez Internet, z czego wynika rosnąca liczba przesyłek, które do nas przychodzą.

CERT Polska, zespół reagowania na incydenty komputerowe, poinformował o lawinie zgłoszeń dotyczących tak zwanych "oszustwa paczkowego". Tylko w miniony weekend odnotowano ponad 2 tysiące takich przypadków. Choć schemat działania oszustów jest dobrze znany, nadal skutecznie wabią oni swoje ofiary.

W weekend otrzymaliśmy ponad 2k zgłoszeń „oszustwa paczkowego”. To znany schemat, ale zgłaszajcie takie wiadomości:

SMSy ➡️ wzorce ➡️ blokada podobnych treści ⛔

Linki z wiadomości ➡️ Lista Ostrzeżeń ➡️blokada⛔

Więcej zgłoszeń od Was, mniejsze pole manewru dla oszustów! pic.twitter.com/EJqeVlxHor — CERT Polska (@CERT_Polska) September 9, 2024

Na czym polega oszustwo?

Schemat działania przestępczego procederu jest dość prosty. Ofiara otrzymuje SMS lub e-mail z informacją o konieczności dopłaty do przesyłki. Wiadomość zawiera link, który prowadzi do fałszywej strony internetowej, łudząco przypominającej witrynę firmy kurierskiej. Na stronie tej ofiara proszona jest o podanie swoich danych osobowych oraz danych karty płatniczej lub zalogowanie się na swoje konto bankowe. W ten sposób oszuści zdobywają dostęp do konta bankowego ofiary i mogą wypłacić z niego pieniądze.

CERT Polska przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

Nie klikaj w linki z nieznanych źródeł. Jeśli otrzymasz wiadomość z informacją o konieczności dopłaty do przesyłki lub jej odbioru, sprawdź jej autentyczność kontaktując się bezpośrednio z firmą kurierską.

Nie podawaj swoich danych ani danych karty płatniczej na podejrzanych stronach internetowych. Pamiętaj, że firmy kurierskie nigdy nie proszą o podanie takich danych za pośrednictwem SMS-a lub e-maila.

Zwracaj uwagę na szczegóły. Oszuści często popełniają błędy ortograficzne lub gramatyczne. Jeśli wiadomość zawiera takie błędy, jest to sygnał alarmowy.

Zgłaszaj podejrzane wiadomości. Jeśli otrzymasz wiadomość, która wydaje Ci się podejrzana, zgłoś ją do CERT Polska (zobacz niżej jak to zrobić) lub na policję.

CERT Polska podkreśla, że im więcej jest zgłoszeń, tym mniejsze jest pole manewru dla oszustów. Każde zgłoszenie przekłada się na skuteczniejsze zwalczanie tego typu przestępstw.

Pamiętajmy, że czujność i ostrożność to najlepsza broń w walce z oszustami. Nie dajmy się zwieść ich sztuczkom!

Zobacz: Przelew BLIK-iem skończył się dla niej fatalnie. Straciła 1700 zł

Zobacz: Oszustwo na Blika i bezradność policji. Wyjaśniamy, jak sobie radzić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, CERT Polska

Źródło tekstu: CERT Polska