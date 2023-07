Nowa pułapka na Polaka. Chodzi o paliwo

W sieci pojawiło się nowe zagrożenie. Zaczyna się od oferty taniego paliwa, a kończy się na wyczyszczonym koncie bankowym.

Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób, by wabić potencjalne ofiary. Jak ostrzega CSIRT KNF, wykorzystują do tego fałszywe reklamy w mediach społecznościowych, w których oferują tańsze paliwo.

Paliwo za grosze? To pułapka!

Konkretnie zamieszczone w popularnych serwisach posty zawierają ofertę specjalnej karty rabatowej, która ma pozwolić na oszczędność nawet 50 procent przy zakupie paliwa na wszystkich stacjach. Wystarczy kliknąć w link i uiścić niewielką opłatę.

Uważajcie na fałszywe reklamy w mediach społecznościowych! Tym razem cyberprzestępcy oferują możliwość otrzymania zniżki na paliwo. W rzeczywistości reklama prowadzi na niebezpieczną stronę, gdzie cyberprzestępcy wyłudzają dane logowania do bankowości elektronicznej. 1/2 pic.twitter.com/UgDs4UyMJG — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) July 4, 2023



Brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe? Powinno. A jeśli to nie zapala u Was czerwonej lampki, to powinien zrobić to fakt, że w trakcie wypełniania formularza zostajemy poproszeni o zalogowanie się na nasze konto bankowe.

Oczywiście to wszystko jedna wielka ściema. Fałszywa strona ma na celu wyłącznie przechwycenie danych logowania do bankowości elektronicznej. Dzięki temu przestępcy są w stanie wyczyścić konto bankowe swojej ofiary i zostawić nas bez grosza.

I bez karty rabatowej, ale tego mam nadzieję, nie muszę dodawać.

Jak się chronić?

Przede wszystkim warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach: nie klikać w podejrzane linki, nie podawać nigdzie danych logowania do bankowości elektronicznej i po trzy razy sprawdzać adresy stron internetowych, na które zostajemy przekierowani. Zainstalowany na komputerze oraz telefonie antywirus nie zastąpi nam zdrowego rozsądku, ale również nie zaszkodzi.

No i najważniejsze: pamiętajcie, że jeśli jakaś oferta wydaje się zbyt dobra, by była prawdziwa, to prawdopodobnie taka właśnie jest.

Źródło zdjęć: Fotokon / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CSIRT KNF