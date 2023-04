Motorola tak zabezpiecza smartfony przed utratą danych

Motorola ciągle rozwija swoją platformę ThinkShield for mobile. Kolejnym etapem jej rozwoju jest sprzętowe zabezpieczenie smartfonu Moto KeySafe chroniące przed utratą danych.

Urządzenia marki Motorola wykorzystujące Moto KeySafe zostały wyposażone w moduł bezpieczeństwa, który odpowiada za ochronę poufnych danych oraz przetwarzanie informacji. Użytkownicy mogą korzystać z zabezpieczenia opartego na warstwie sprzętowej, które chroni ich między innymi przed próbami fizycznej manipulacji przy samym urządzeniu.

Jako fizycznie odrębny moduł, Moto KeySafe pomaga również w odpieraniu ataków na główny procesor smartfonu i przechowuje w osobnym obszarze pamięci poufne klucze cyfrowe. Firmware wykorzystujące moduł Moto KeySafe zostało specjalnie „utwardzone”, dzięki czemu wrażliwe procesy, takie jak odblokowywanie urządzenia czy szyfrowanie plików, są jeszcze lepiej chronione przed zaawansowanymi formami ataków fizycznych lub atakami typu side channel.

Moto KeySafe jest niczym ukryty w domu czy w biurze sejf. Choć wszystkie smartfony Motorola z ThinkShield for mobile mają znakomitą ochronę, to dzięki Moto KeySafe, wybrane urządzenia posiadają dodatkową, sprzętową warstwę zabezpieczeń.

– chwali się Motorola

Ochrona poufnych danych

Motorola oferuje Moto KeySafe we współpracy z branżowymi partnerami, firmami Qualcomm oraz Google. Aktualna implementacja rozwiązania wykorzystuje bezpieczną jednostkę układu Snapdragon 8+ Gen 1 i jest zgodna z wymaganiami systemu Android dla zabezpieczenia StrongBox Keymaster. Moto KeySafe stanowi certyfikowaną platformę chroniącą dane konsumentów.

Dzięki wykorzystaniu Moto KeySafe wrażliwe procesy mogą korzystać z dodatkowej warstwy bezpiecznego uwierzytelniania. Przykładami takich procesów są między innymi hasła, autoryzacje PIN czy szyfrowanie plików. Aby mogły one przejść autoryzację, urządzenie musi przechowywać klucze cyfrowe, które są sprawdzane każdorazowo przy uruchamianiu danego procesu. Z wykorzystaniem Moto KeySafe klucze cyfrowe są przechowywane w odrębnej przestrzeni, a dostęp do nich wymaga bardziej zaawansowanego procesu uwierzytelniania. W technicznej terminologii nazywa się to warstwą abstrakcji sprzętowej (z ang. HAL).

Dzięki tej dodatkowej warstwie zabezpieczeń urządzenia Motorola z Moto KeySafe są gotowe na obsługę rozwiązań wymagających szczególnej ochrony, takich jak cyfrowe kluczyki do samochodów czy klucze do domów, e-dokumenty oraz różnego typu e-płatności. Dzięki „wbudowaniu” Moto KeySafe w smartfony twórcy tych rozwiązań mogą wykorzystywać moduł bezpieczeństwa, oferując tym samym użytkownikom swoich usług gwarancję, że urządzenia Motorola chronią to, co dla nich najcenniejsze.

Rozwiązanie Moto KeySafe będzie dostępne w wybranych smartfonach, w tym między innymi w Motoroli Edge 30 Ultra i Lenovo ThinkPhone by Motorola.

