Google Play ma nowe oznaczenie. Chodzi o bezpieczeństwo

Google Play wprowadzi kolejne oznaczenie, informujące o tym, czy aplikacja jest bezpieczna. Dostaną je apki spełniające standardy bezpieczeństwa i prywatności.

Nowa plakietka w Google Play wygląda jak nieduża tarcza, co słusznie kojarzy się z bezpieczeństwem. Jej nazwa to Independent Security Review.

Audyt bezpieczeństwa zaliczony

Obecność nowej plakietki na karcie aplikacji w Google Play oznacza, że spełnia ona branżowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i prywatności użytkowników. Skąd ta pewność? Otóż aplikacje te przeszły audyt bezpieczeństwa, przeprowadzony przez zewnętrzną firmę. Google przygotował też stronę z listą aplikacji z „certyfikatem”, na której można zapoznać się też z dokumentacją, ale dla przeciętnego użytkownika nie jest to istotne. Najważniejsze, by przyzwyczaić wszystkich do wybierania aplikacji z plakietką, jeśli tylko jest taka możliwość.

Informacja o audycie przeprowadzonym przez stronę trzecią będzie na wagę złota przy takich aplikacjach jak klienty VPN (zresztą to tu pilotażowo znalazły się nowe oznaczenia), menedżery haseł, apki finansowe i wiele innych, mających dostęp do potencjalnie wrażliwych danych. W idealnym świecie wszystkie apki w Google Play miałyby takie potwierdzenie bezpieczeństwa, ale na to nie mamy co liczyć. Pośrednio to także sygnał, że producent aplikacji zapisał bezpieczeństwo wysoko na liście priorytetów, a lista wszystkich uprawnień i zgód jest czytelna dla użytkownika końcowego.

Google Play Protect jest oczywiście nadal aktywny. Co więcej, Google wciąż go rozwija. W Indiach już uruchomione zostały testy skanowania kodu aplikacji na urządzeniu jeszcze przed instalacją. Tym samym Google Play Protect będzie działał także jak klasyczny, lokalny antywirus.

Jednocześnie plakietka nie oznacza, że aplikacja jest totalnie bezpieczna i nie do ruszenia. Takiego produktu nie ma i pewnie nigdy nie będzie. Luki bezpieczeństwa zdarzają się nawet najlepszym i po prostu musimy z tym żyć. Z tego właśnie powodu najlepiej wybierać produkty aktualizowane jak najszybciej.

Ponadto oznaczenie nie daje gwarancji, że w aplikacji nie czai się zagrożenie. Cyberprzestępcy mają sposoby na to, by dostarczać malware z użyciem reklam czy aktualizacji.

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock, Google

Źródło tekstu: Google