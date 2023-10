Aplikacje mobilne będą bezpieczniejsze. Google ma nowy pomysł

Google zapowiedział zmianę w mechanizmach Google Play, które mają nas chronić przed szkodliwymi aplikacjami. Nowoczesne zagrożenia będą wykrywane zanim trafią na nasze telefony.

Google wprowadzi zmiany w systemie Play Protect, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo aplikacji mobilnych. Aktualnie Play Protect działa na naszych urządzeniach z Androidem i poszukuje na nich potencjalnie szkodliwych aplikacji mobilnych. Skanowane są zarówno apki z Google Play, jak i instalowane z zewnętrznych źródeł.

Niebawem system ten zyska skanowanie aplikacji w czasie rzeczywistym na poziomie ich kodu. Co to oznacza dla zwykłych użytkowników, pobierających aplikacje? Otóż kontrola odbędzie się jeszcze „w sklepie”, a nie po instalacji aplikacji na urządzeniu.

Przy tym nie każda aplikacja będzie skanowana w ten sposób. Byłaby to sroga strata czasu, zarówno po stronie Google Play, jak i użytkownika czekającego na swoją aplikację. Play Protect przeanalizuje w ten sposób apki, których jeszcze nie zna. To powinno zagwarantować, że pierwsze skanowanie zawsze odbędzie się przed pierwszą instalacją aplikacji z Google Play. Jeśli Play Protect wykryje malware, zablokuje instalację.

Na poziomie kodu, czyli gdzie?

Play Protect w obecnym kształcie ostrzega użytkowników o zagrożeniu na podstawie informacji ze wcześniejszych analiz oraz modeli zachowania (heurystyk) zebranych przez sztuczną inteligencję na urządzeniu. Kolejna metoda analizy będzie „wyciągała” różne sygnały bezpośrednio z aplikacji i prześle je do badania w chmurze Play Protect. Tam sprawdzony zostanie także kod maszynowy, co pozwoli wyłapać także aplikacje polimorficzne, czyli zmieniające się, by uniknąć wykrycia.

Nowe zabezpieczenia zostaną wprowadzone na początek w wybranych krajach. Na pierwszy ogień poszły Indie. Zmianom towarzyszy oczywiście nowa dokumentacja dla programistów.

