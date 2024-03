Google blokuje niebezpieczne reklamy. W 2023 roku było ich 5,5 miliarda

Firma Google opublikowała raport o bezpieczeństwie reklam. Wynika z niego, ze gigant z Mountain View w 2023 roku zablokował ponad 5,5 miliarda reklam oraz zawiesił 12,7 miliona kont reklamodawców.

Google żyje z reklam, o czym chyba nie trzeba nikomu przypominać. Jednak te muszą spełniać określone przez amerykańskiego giganta zasady, z którymi nie każdy ma po drodze. Z tego powodu firma z Mountain View zatrudnia tysiące osób, których zadaniem jest dbanie o system reklamowy Google'a oraz jego wiarygodność. Gigant właśnie opublikował Raport na temat bezpieczeństwa reklam (Ads Safety Report), w którym dzieli się swoimi postępami w egzekwowaniu swoich zasad dla reklamodawców i wydawców.

Generatywna AI pomaga w egzekwowaniu zasad

Google podaje, że jego zespoły od dawna stosują duże modele językowe (LLM) w celu lepszej ochrony użytkowników Internecie. Działają one na dużą skalę, dzięki czemu amerykańska firma była przez lata w stanie wykrywać i blokować miliardy niewłaściwych reklam, zanim te w ogóle zostały opublikowane i widoczne dla internautów. To wysoko zaawansowane systemy, jednak historycznie wymagały intensywnych treningów, często opartych na setkach tysięcy czy nawet milionach przykładów treści naruszających zasady Google'a.

Modele AI są w stanie szybko przeglądać i interpretować reklamy na dużą skalę, jednocześnie wyłapując istotne niuanse w ich treści. Radzą one sobie nawet w przypadku egzekwowania bardziej złożonych zasad, podejmując właściwe decyzje. Jako przykład Google podaje politykę dotyczącą produktów finansowych i programów wzbogacania się. Tego typu reklamy stały się bardzo wyrafinowane i promują nowe usługi lub produkty finansowe, jak inwestycje czy cyfrowe waluty, w celu oszukania użytkowników.

Oczywiście tradycyjne modele uczenia maszynowego są szkolone pod kątem wykrywania takich naruszeń zasad. Jednak szybkie tempo i stale zmieniający się charakter trendów finansowych sprawia, że ​​czasami trudniej jest odróżnić legalne usługi od fałszywych i szybko skalować nasze zautomatyzowane systemy egzekwowania zasad w celu zwalczania tych oszustw. LLM są w stanie szybciej rozpoznać nowe trendy w usługach finansowych, zidentyfikować wzorce działania oszustów i odróżnić legalną firmę od oszustwa obiecującego szybkie wzbogacenie się. Pomogło to naszym zespołom stać się jeszcze bardziej elastycznymi i efektywnymi w stawianiu czoła pojawiającym się wszelkiego rodzaju zagrożeniom.

– dodaje firma Google

Warto przy tym zauważyć, że Google dopiero zaczął wykorzystywać pełne możliwości dużych modeli językowych w zakresie bezpieczeństwa reklam. Gigant wykorzystuje w tym obszarze również swój najbardziej zaawansowany model AI, Gemini.

Nieuczciwe praktyki i oszustwa

2023 rok minął pod znakiem dalszego wzrostu oszustw i nieuczciwych praktyk na wszystkich platformach internetowych. Przestępcy ciągle rozwijają swoje taktyki manipulacji reklamami, co ma na celu naciągnięcie zarówno osób prywatnych, jak i firmy. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, Google na bieżąco aktualizuje swoje zasady, uruchamia zespoły szybkiego reagowania i udoskonala nasze techniki wykrywania nieodpowiednich reklam.

W listopadzie ubiegłego roku Google wprowadził nowe zasady ograniczonego wyświetlania reklam, których celem jest ochrona użytkowników poprzez ograniczenie zasięgu mniej znanych reklamodawców. W ramach tych zasad firma poświęci czas i zasoby, by ich poznać. W tym czasie liczba wyświetleń reklam od takich reklamodawców może być ograniczona.

Zastosujemy te zasady np. wtedy, gdy związek między reklamodawcą a marką wymienioną w reklamie jest niejasny. Jest to kwestia, w przypadku której szczególnie zależy nam na tym, aby użytkownicy dokładnie wiedzieli, z kim mają do czynienia, gdy wchodzą w interakcję z reklamą. Ostatecznym celem tej polityki (która jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju) jest zapewnienie, że reklamodawcy mający dobre intencje będą w stanie zbudować zaufanie użytkowników, ograniczając tym samym zasięg nieuczciwych podmiotów i zmniejszając ryzyko oszustw i reklam wprowadzających w błąd.

– wyjaśnia Google

Jako najważniejszy element ochrony użytkowników przed niewłaściwymi reklamami w Internecie, Google wymienia swoją zdolność szybkiego reagowania na pojawiające się nowe trendy w zakresie nadużyć w systemie reklamowym. Na przełomie 2023 i 2024 roku gigant miał do czynienia ze specjalnie targetowaną kampanią oszustw, w której reklamy przedstawiały podobizny znanych osób publicznych i miały na celu wprowadzenie użytkowników w błąd, często przy jednoczesnym użyciu fałszywych informacji.

Po wykryciu zagrożenia, Google powołał specjalny zespół natychmiastowego reagowania. Ten zidentyfikował wzorce działania nieuczciwych podmiotów, co posłużyło do wytrenowania zautomatyzowanych systemów pod kątem wykrywania podobnych reklam. Doprowadziło to do usuwania ich na szeroką skalę. Wyszukiwarkowy gigant zaktualizował również swoje zasady dotyczące wprowadzania użytkowników w błąd, co miało umożliwić mu szybkie zawieszanie kont nieuczciwych podmiotów.

W minionym roku firma Google zablokowała lub usunęła 206,5 miliona reklam za naruszenie naszych zasad dotyczących wprowadzania użytkowników w błąd oraz 273,4 miliona reklam za naruszenie naszych zasad dotyczących produktów finansowych. Do tego doszło ponad miliard reklam zablokowanych lub usuniętych za nieprzestrzeganie zasad sieci reklamowej, w tym promowania złośliwego oprogramowania.

Walka z nieuczciwymi reklamami wymaga ciągłego działania, ponieważ stale obserwujemy, że nieuczciwi aktorzy postępują w coraz bardziej wyrafinowany sposób i na większą skalę, stosując nowe taktyki, takie jak chociażby deepfake. Będziemy w dalszym ciągu inwestować w technologię wykrywania oszustw i współpracować z organizacjami takimi jak Global Anti-Scam Alliance i Stop Scams UK, aby ułatwić wymianę informacji i chronić konsumentów na całym świecie.

– informuje gigant z Mountain View

Google dba również o przestrzeganie zasad w przypadku reklam politycznych. W 2023 roku gigant zweryfikował ponad 5 tysięcy nowych reklamodawców wyborczych i usunął ponad 7,3 miliona reklam wyborczych, pochodzących od niezweryfikowanych podmiotów.

Łącznie pod nóż Google'a poszło w minionym roku ponad 5,5 miliarda zablokowanych lub usuniętych reklam, nieco więcej niż w 2022 roku, a także 12,7 miliona reklamodawców, dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Podobnie staramy się chronić reklamodawców i użytkowników, usuwając nasze reklamy ze stron i witryn wydawców, które naruszają nasze zasady, np. zawierają treści o charakterze jednoznacznie seksualnym lub niebezpieczne produkty. W 2023 roku zablokowaliśmy lub ograniczyliśmy wyświetlanie reklam na ponad 2,1 miliarda stron wydawców, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z 2022 roku. Z każdym rokiem coraz lepiej radzimy sobie też z wykrywaniem powszechnych lub rażących naruszeń. Podjęliśmy szersze działania egzekwujące zasady na poziomie stron w przypadku ponad 395 tys. witryn wydawców, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 2022 r.

– dodaje Google

Google patrzy w przyszłość

Firma Google przewiduje, że w ciągu najbliższego roku wiele się może zmienić w temacie bezpieczeństwa reklam. Wprowadzone zostaną nowe technologie, takie jak generatywna sztuczna inteligencja, nowe trendy w zakresie nadużyć i międzynarodowe konflikty. System reklamy internetowej musi być elastyczny i gotowy do szybkiej reakcji na dziejące się zmiany. Z tego powodu Google stale opracowuje nowe zasady, ulepsza swoje systemy ich egzekwowania, pogłębia współpracę międzybranżową i zapewnia większą kontrolę użytkownikom, wydawcom i reklamodawcom.

W 2023 roku Google uruchomił Centrum Przejrzystości Reklam, czyli łatwy do przeszukiwania hub wszystkich reklam od zweryfikowanych reklamodawców. Może on pomóc użytkownikom szybko i łatwo dowiedzieć się więcej o reklamach, które widzą w wyszukiwarce, w serwisie YouTube czy na karcie Discover. Firma zaktualizowała również swoje narzędzie kontroli dopasowania treści, co ma ułatwić reklamodawcom szybsze i prostsze wykluczanie tematów, których chcą unikać w ramach serwisu YouTube i kampanii displayowej. Gigant z Mountain View zaktualizował ogólnie 31 zasad dotyczących reklam i wydawców.

Chociaż jeszcze nie wiemy, co przyniesie reszta 2024 roku, jesteśmy pewni, że nasze działania i inwestycje w politykę, wykrywanie naruszeń i egzekwowanie zasad przygotują nas na wszelkie przyszłe wyzwania.

– podsumowała firma Google

