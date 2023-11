Google przestraszył miliony ludzi. Zawinił drobny błąd

Aplikacja Google stanowi zagrożenie? Błąd ochrony antywirusowej napędził stracha użytkownikom smartfonów Huawei, Honor i Vivo.

W ostatnich dniach października 2023 niektórzy użytkownicy smartfonów Huawei (jeszcze z usługami Google)widzieli ostrzeżenia o tym, że aplikacja mobilna wyszukiwarki Google jest niebezpieczna. Niewielka grupa posiadaczy smartfonów Honor oraz Vivo również dostała taki komunikat.

Smartfony informowały użytkowników na przykład, że trzeba tę aplikację odinstalować, ponieważ może ona w tajemnicy wysyłać wiadomości SMS, kraść wrażliwe informacje oraz pobierać i instalować inne aplikacje. W innych przypadkach wyszukiwarka Google była traktowana jak trojan. Użytkownicy widzieli wtedy komunikat o tym, że zapewnia ona zdalny dostęp do urządzenia, przejęcie kontroli i kradzież danych. Oba scenariusze brzmią groźnie i na szczęście są nieprawdziwe.

Jeśli masz telefon Huawei to zaraz wykryje (lub już wykrył) że masz trojana w ...aplikacji Google. Zaleca jej usunięcie.



My jednak sugerujemy usunięcie telefonu Huawei i zastąpienie go czymś bardziej aktualnym, co ma odpowiednie wsparcie. Najwyższy już czas. pic.twitter.com/MoTPg7VbsJ — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) October 29, 2023

Google jest w porządku, to Avast nawalił

Oczywiście Google nie zaczął pakować do swojej aplikacji szkodliwych komponentów. Rzecznik Google zaznaczył też, że komunikat nie pochodzi z systemu Google Play Protect i wyświetla się na urządzeniach bez certyfikacji. Mają one innego dostawcę usług zabezpieczających i to ta ochrona antywirusowa dała ciała.

Google nie był w stanie wskazać winnego, ale do błędu szybko przyznała się czeska firma Avast. Rzeczywiście silnik antywirusowy omyłkowo oznaczał aplikację Google Quick Search Box jako złośliwe oprogramowanie. Problem ten został zgłoszony 29 października przez właścicieli smartfonów Huawei – wśród nich było najwięcej poszkodowanych. Już 30 października wydana została poprawka i wszystko wróciło do normy.

Niestety producenci smartfonów nie skomentowali nieprzyjemnej sytuacji.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock

Źródło tekstu: Avast, Bleeping Computer, Niebezpiecznik