Deutsche Telekom szokuje deepfakem. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci

Publikowanie zdjęć własnych dzieci w mediach społecznościowych nie jest dobrym pomysłem. Mimo licznych ostrzeżeń, wielu rodziców nie potrafi się jednak oprzeć tej pokusie. Deutsche Telekom pokazał, czym to może grozić, tworząc bardzo niepokojące wideo deepfake.

Publikowanie zdjęć własnych dzieci, najczęściej na Facebooku, to dla wielu rodziców pokusa nie do opanowania. Chcą, by cały świat cieszył się razem z nimi, tym jak dorasta ich pociecha, jak się bawi, uczy i zachowuje w codziennych sytuacjach. Specjaliści od bezpieczeństwa i psychologowie od dawna ostrzegają, że to niebezpieczne zjawisko – takie zdjęcia mogą być wykorzystane do niecnych celów czy wręcz działań przestępczych.

Operator Deutsche Telekom, do którego należy T-Mobile Polska, postanowił ująć rzecz bardziej dosadnie. Stworzył krótki film, w którym pokazuje hipotetyczne sytuacje, do jakich może doprowadzić bezrefleksyjne publikowanie zdjęć dzieci. Posłużył się przy tym techniką deepfake, tak jak mogą to zrobić przestępcy.

Film zaczyna się od ostrzeżenia o niepokojącej treści oraz informacji, że ponad 75% rodziców udostępnia zdjęcia swoich pociech w social mediach, a 8 na 10 rodziców ma obserwujących, których nigdy nie spotkało. 9-letnia dziewczynka Ella jest jednym z takich dzieci. Wystarczy kilka jej zdjęć i komputer, by zmienić jej przyszłość w sposób, o jakim rodzice nie śniliby nawet w najgorszych koszmarach.

Dzięki technice deepfake twórcy filmu dodali Elli kilka lat. Już jako nastolatka przemawia do swoich zaskoczonych rodziców, wyjaśniając, że jej obraz został stworzony na podstawie zdjęć udostępnianych przez nich w mediach społecznościowych. Dla nich to utrwalenie wspomnień, dla przestępców – okazja do kradzieży tożsamości, dzięki której mogą dokonywać finansowych przekrętów.

Złoczyńcy mogą wykorzystać wizerunek Elli, ale także głos, który później posłuży do oszustwa wymierzonego w nieświadomych zagrożenia rodziców. Zdjęcia dzieci w zabawnych sytuacjach życiowych to także materiał do twórców złośliwych memów, które mogą zmienić życie młodej osoby w koszmar. Na tym nie koniec – niewinne fotki mogą być wykorzystywane przez przestępców seksualnych.

To, co udostępniacie online, jest jako cyfrowy ślad, który pozostanie ze mną na całe moje życie

– ostrzega rodziców Ella.

Film jest elementem kampanii Deutsche Telekom, która ma ostrzegać rodziców przed rozwojem sztucznej inteligencji i tym, jak staje się ona narzędziem w rękach przestępców.

Deutsche Telekom oferuje najlepszą i najbezpieczniejszą sieć, ale oprócz dostępu do tej sieci potrzebujemy również niezbędnej wiedzy i narzędzi do bezpiecznego i odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi w Internecie. Rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą szanse i zagrożenia. W tym spocie pozwalamy sztucznej inteligencji ostrzegać nas przed samymi sobą

– mówi dyrektor ds. marki DeutscheTelekom Uli Klenke.

