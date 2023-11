Pilnie usuń to z telefonu. Wykrada dane i naraża na nieprzyjemności

W ostatnich tygodniach na telefonach z Androidem z większą intensywnością rozprzestrzenia się szkodliwe oprogramowanie. Często można je znaleźć w grach mobilnych, które są skierowane do dzieci.

Firma ESET ostrzega przed szkodliwym oprogramowaniem, które w ostatnim czasie mocno rozprzestrzenia się na telefonach z systemem Android. Oszuści zintensyfikowali swoje działania tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, a na celownik wzięli przede wszystkim młodszych użytkowników.

Eksperci z firmy ESET przestrzegają głównie przed szkodliwym oprogramowaniem o nazwie Andreed. Jest to tzw. adware, który ma za zadanie wyświetlać reklamy i w ten sposób przynosić jak największe zyski. Rzecz w tym, że przez to dzieciom mogą wyświetlać się treści nieodpowiednie, które nie są dla nich przeznaczone.

W październiku wykryliśmy najwięcej adware Andreed na platformie Android. Od dłuższego czasu obserwujemy, że atakujący rozprzestrzeniają go przede wszystkim za pośrednictwem różnych wersji gier, które oferują w sklepach firm trzecich, na korzystnych warunkach lub całkowicie za darmo. W październiku były to m.in. Tasty Planet Forever, Geometry Jump i My Singing Monsters Composer.