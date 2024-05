Uwaga na numer +48602529122. Od razu go zablokuj

Dostałeś/aś połączenie z numeru +48602529122? Nie ma sensu podnosić słuchawki. To kolejny oszust, który w dodatku nie umie się zdecydować, jaką firmę rzekomo reprezentuje.

Ktoś chyba podszywa się pod konsultanta PKO Banku Polskiego i dzwoni z informacją o przyznanym kredycie gotówkowym, który w razie czego można anulować – donosi Czytelnik TELEPOLIS. Jak możemy się dowiedzieć, nieznany mężczyzna oferuje też podesłanie SMS-em linku do odpowiedniego formularza. Krótko: zlekceważcie go.

Dzwoniący nie reprezentuje PKO BP, co udało się nam potwierdzić na infolinii banku, a formularz oczywiście także jest fałszywy. To strona mająca na celu, za pośrednictwem oszukanej bramki płatności, wyciągnięcie danych logowania do banku oraz numeru karty płatniczej.

Ze zgromadzonych informacji wynika, że oszust posługuje się numerem +48602529122. Nie należy on do żadnego pracownika PKO BP, za to w przeszłości wykorzystywany był już w innym kampaniach. Analizując bazy nieznanych numerów, dowiemy się, że dokładnie ten sam ciąg cyfr pojawiał się w kampaniach skierowanych przeciwko klientom firm kurierskich, w tym DPD i DHL.

Tak więc numer można z czystym sumieniem dodać do blokowanych, pamiętając przy tym, że każdą interakcję ze strony PKO BP można potwierdzić samemu dzwoniąc na infolinię. Jej główny numer to w tym przypadku 800302302.

Źródło zdjęć: Shutterstock / MoonSplinters

Źródło tekstu: własne