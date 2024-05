Zdjęcia Google jak Instagram? Coraz więcej na to wskazuje

Są kolejne dowody na to, że Zdjęcia Google czeka rewolucja – w aplikacji pojawią się bardziej rozbudowane funkcje znane z mediów społecznościowych. W rezultacie apka może stać się konkurentem dla Instagramu i innych tego typu social mediów.

O tym, że Google pracuje nad rozbudową swojej aplikacji Zdjęcia, wiadomo już od kilku tygodni, jeżeli nie miesięcy. Choć producent nie ujawnia żadnych informacji, jego plany zdradza analiza plików APK, w których znalazły się już jeszcze nieaktywne zalążki nowych funkcji. Na początku maja w Zdjęciach Google w wersji 6.81.x natrafiono na informacje o nadchodzącej funkcji Mój Tydzień (My Week), która miałyby pozwolić na łatwe udostępnianie zdjęć i filmów innym użytkownikom Zdjęć Google, bezpośrednio w aplikacji.

Nowy feed z lajkami i komentami

Domysły o kierunku rozwoju Zdjęć Google znajdują kolejne potwierdzenie w analizie nowszej wersji aplikacji oznaczonej numerem 6.85.0.637477501. Jak podają Android Authority i Assemble Debug, twórcy aplikacji Zdjęcia Google rozbudowali jej interfejs i dodali nowe funkcje, ułatwiające społecznościowe udostępnianie zdjęć bezpośrednio w aplikacji.

Zmian jest kilka. Po pierwsze dotychczasowa ikona udostępniania (obok zdjęcia profilowego) zamieni się w ikonkę dzwonka, oznaczającą powiadomienia. Jeżeli takie się pojawią, najprawdopodobniej na dzwonku wyświetlana będzie liczba nowych reakcji.

Kliknięcie tej ikony przeniesie nas do całkiem nowego panelu Sharing Activity, gdzie na przewijanym feedzie będzie można zobaczyć, jakie były reakcje innych użytkowników aplikacji na nasze zdjęcia – i to nie tylko polubienia, ale także komentarze. Na tym ekranie pojawią się też alerty, jeżeli ktoś inny doda własne zdjęcie do udostępnionego przez nas albumu, albo doda nas do utworzonej grupy.

W tym samym oknie użytkownik Zdjęć Google szybko przełączy się do panelu Shared Links, w którym będzie mógł zarządzać linkami udostępniającymi publicznie lub znajomym zdjęcia z aplikacji.

Obecnie w Zdjęciach Google po wybraniu ikony udostępniania otwiera się zakładka, która pozwala na tworzenie albumów lub udostępnianie ich znajomym. Aspekt społecznościowy ogranicza się w niej do „Rozmów”, w sytuacji, gdy zdjęcie zostało udostępnione komuś ze znajomych. Pod taką fotką też można zostawić komentarz, jednak w nowej edycji aplikacji takie reakcje i wpisy od znajomych będą zebrane w jednym miejscu.

Wszystko to sugeruje nowe lub unowocześnione funkcje upodabniające Zdjęcia Google do apki społecznościowej. Prace prowadzone przez Google nasuwają skojarzenia z dawnym social mediowym serwisem Google+, mogą też przywodzić na myśl Instagram, choć mimo pewnych podobieństw Google wyraźnie idzie we własną stronę. Pozostaje tylko czekać, co wyniknie z tych pomysłów Google.

