Sklep Google Play z zapowiadaną nowością. Sprawdź, czy już to masz

Google bez rozgłosu włączył w Sklepie Play funkcję, która miała się już pojawić pół roku temu. Chodzi o zdalne usuwanie aplikacji z innych urządzeń z Androidem.

Funkcję, która pozwala instalować aplikację z poziomu jednego urządzenia (np. ze smartfonu) na drugim, zalogowanym do tego samego konta Google (np. na tablecie) wszyscy użytkownicy Androida znają już dobrze od kilku lat. A co z działaniem w drugą stronę – odinstalowaniem tych apek?

Google zapowiadał taką funkcję pół roku temu, w grudniu 2023 roku. Niektórzy mieli do niej już wgląd w Sklepie Play już wersji 38, gdy obecna to 41. Mimo tego na pełne jej udostępnienie trzeba było jeszcze zaczekać. W końcu jednak Google włącza tę opcję i już powinni z niej móc skorzystać wszyscy użytkownicy sprzętu z Androidem.

Jak zdalnie usunąć aplikację z innego urządzenia Android?

Skorzystanie z nowej funkcji jest bardzo proste. Trzeba uruchomić Sklep Play, a następnie z menu w prawym górnym rogu (ze zdjęciem profilowym) wybrać „Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami”. Kolejny krok to przejście do zakładki „Zarządzaj” i kliknięcie na „To urządzenie”. Wyświetli się wówczas pełna lista smartfonów, tabletów, a nawet telewizorów zalogowanych do tego samego konta Google. Po wybraniu jednego z nich można na liście zaznaczyć niechciane aplikacje i szybko je odinstalować, klikając ikonkę kosza.

Nowa funkcja może się okazać pomocna dla tych, którzy używają naraz kilku urządzeń z Androidem jednocześnie. Nie trzeba zaglądać do każdego z nich – do zrobienia porządków wystarczy główny smartfon. Można szybko odinstalować niepotrzebne aplikacje, zainstalowane przez przypadek, a także te, które okazały się niebezpieczne i chcemy natychmiast usunąć je z telefonów.

