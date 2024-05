Sklep Play z kluczową zmianą. Lepiej tego nie ignoruj

Sklep Google Play powie twórcom aplikacji, które telefony zostało zhakowane. Mogą o tym wiedzieć szybciej niż sami użytkownicy.

Sklep Play wprowadza kolejne zabezpieczenia. Jednak tym razem nie powstają one z myślą o użytkownikach, a bardziej o twórcach aplikacji. Oni mogą szybciej wiedzieć, że telefon został zhakowany niż jego posiadacz.

Sklep Play wykryje malware

Nowe narzędzie zostało dodane do Google Play Integrity API. Jego zadaniem jest poinformowanie twórców aplikacji, że ich appka może działać na potencjalnie zagrożonym urządzeniu. Trzy najważniejsze elementy nowego zabezpieczenia to:

Ryzyko dostępu do aplikacji pozwala systemowi Android powiadamiać aplikację, jeśli inna aplikacja może nagrywać ekran, nakładać treści lub przejmować kontrolę nad telefonem.

Aplikacja może również sprawdzić w Google Play Protect, czy oprogramowanie do kontroli bezpieczeństwa jest aktywne i czy wykryło jakiekolwiek złośliwe oprogramowanie.

Deweloperzy mogą również sprawdzać ostatnią aktywność urządzenia pod kątem problemów z przesyłaniem danych, co jest częstym znakiem, że telefon jest częścią botnetu.

Co ważne, Sklep Play ma w takim przypadku powiadamiać również samych użytkowników telefonu, więc nie jest tak, że to nowość stworzona tylko z myślą o deweloperach. Dlatego, jeśli w niedalekiej przyszłości dostaniecie taki komunikat, to lepiej go nie ignorować. Może oznaczać, że telefon został zhakowany.

Inne nowości to między innymi dodatkowe metody płatności, chociaż to akurat nie dotyczy Polski, a także możliwość spersonalizowania dedykowanej strony aplikacji w zależności od urządzenia, na którym jest oglądana. Poza tym twórcy mogą teraz ustawiać maksymalne ceny appek na poziomie 999,99 dolarów lub ekwiwalentu tej kwoty w lokalnej walucie.

Zobacz: Mapy Google wyrzucą przydatną funkcję. To nie awaria

Zobacz: Włączysz to w telefonie, gdy tylko się pojawi. Skończy gimnastykę z kodami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCMag