Włączysz to w telefonie, gdy tylko się pojawi. Skończy gimnastykę z kodami

Funkcja Circle to Search, która ostatnio stała się bardzo medialna, ma szansę otrzymać niewielką, ale przydatną nowość.

Zakreśl, aby wyszukać. Nie brzmi to może jak coś spektakularnego, ale faktem jest, że jako funkcja współczesnych smartfonów po prostu się przyjęło. Dlatego wszystkich zainteresowanych powinny ucieszyć doniesienia wskazujące na dalszy rozwój tego rozwiązania.

Jak podaje serwis Android Authority, Google pracuje nad umożliwieniem wykorzystania Circle to Search do odczytu kodów kreskowych. Na trop nowinki natrafiono analizując wersję beta aplikacji Google numer 15.19.45.29

Zauważmy, zakreślanie w aktualnej formule ogóle kodów kreskowych nie rozróżnia. Traktuje je natomiast jako regularne grafiki, stosując jedynie wyszukiwanie obrazem. Zatem, nie ma to większego sensu, wszak każdy jest wizualnie bardzo podobny.

Ogromnym ułatwieniem byłoby przede wszystkim skanowanie kodów QR, których odczyt z poziomu ekranu bywa niepotrzebne utrudniony. Wiele służących do tego narzędzi zmusza bowiem do wykorzystania aparatu, przez co kodów wyświetlonych na danym urządzeniu zupełnie nie uwzględnia.

Sam ucieszyłbym się na pewno, gdyby zeskanowany kod kreskowy na produktach udało się wprowadzić poprzez aplikację Google do porównywarek cenowych i tym samym ocenić, czy poszczególne ceny w sklepach stacjonarnych nie są mocno zawyżone względem kanału online.

Rzecz jasna, istnieją do tego dziesiątki aplikacji, ale skoro wszystko można byłoby mieć w jednym tylko kombajnie, to czemu nie. Zawsze to mniejszy rozgardiasz w zasobniku.

Źródło zdjęć: Shutterstock / bermuda cat

Źródło tekstu: Android Authority, oprac. własne