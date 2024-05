Mapy Google wyrzucą przydatną funkcję. To nie awaria

Mapy Google usuną przydatną funkcję. Planowanie tras będzie trudniejsze.

Aplikacja Mapy Google usunie bardzo przydatną funkcję, na której polega wiele osób podczas planowania trasy. Jeśli trasa ma kilka przystanków, nie zobaczysz podstawowej informacji: całkowitej odległości.

Czas ważniejszy niż odległość

W aplikacji Google Maps można zaplanować złożone trasy z wieloma przystankami po drodze. To szalenie przydatne, jeśli zwiedzić okolicę albo zrobić zakupy w kilku sklepach. Aplikacja Google nie będzie jednak podliczać całkowitej odległości zaplanowanej przez Ciebie trasy podczas nawigacji. Wielu użytkowników uznało, że to błąd i ruszyło na forum, by poskarżyć się na nieprawidłowe zachowanie swojej ulubionej nawigacji.

To nie błąd. Wszystko wskazuje na to, że to kolejna nietrafiona decyzja projektantów aplikacji. Informacja o zmianie została podana na forum użytkowników Google Maps przez eksperta produktowego Google (warto zaznaczyć, że nie jest pracownikiem Google, więc być może nie ma pełnych informacji). Jeśli masz Androida, możliwe, że już możesz zaobserwować braki. Posiadacze iPhone'ów dostaną ją nieco później. Wyjątkowo tym razem dobrze być „w ogonie” aktualizacji.

Czy rzeczywiście czas podróży jest ważniejszy niż odległość? Jestem przekonana, że nie zgodzą się z tym przynajmniej dwie grupy: właściciele elektryków i rowerzyści. Kierowcy aut z silnikami benzynowymi mają zaś trudniejsze zadanie, gdy starają się rozplanować przystanki na tankowanie i ekonomiczną jazdę. Mam nadzieję, że do kogoś w Google dotrze, że informacja o odległości także jest potrzebna w czasie podróży.

