Zdjęcia Google zmienią się platformę Social Media?

Zdjęcia Google to bardzo popularna galeria, edytor i zarazem chmura do przechowywania naszych zdjęć. Wraz z funkcją Mój Tydzień może stać się dodatkowo platformą Social Media.

W najnowszej wersji Google Photos oznaczonej jako 6.81.0.630134183 programiści kolejny raz natrafili na informacje o nadchodzącej funkcji Mój Tydzień (My Week). Pierwsze doniesienia na temat nowej funkcji pojawiły się w sieci w lutym tego roku, teraz wygląda na to, że Mój Tydzień nie będzie ograniczony jedynie do zdjęć, ale znajdą się w nim też filmy.

Będziemy mogli dawać reakcje na zdjęcia i filmy znajomych

Mój Tydzień, według przecieków, ma gromadzić w swoich zasobach nasze najlepsze momenty z minionego tygodnia. I chyba nie byłoby tutaj nic nowatorskiego — Zdjęcia Google często proponują użytkownikom kolekcje zdjęć z różnych wydarzeń — tym razem jednak na nasze kolekcje będą mogli reagować nasi znajomi.

Na tę chwilę w kodzie pojawiły się tylko pozytywne reakcje „lubię to” zarówno dla zdjęć, jak i dla filmów. Zapewne kolekcje będą podlegały dodatkowej moderacji, zanim ujrzą je nasi bliscy, nie zmienia to jednak faktu, że Google zaczyna podążać w stronę funkcjonalności małej platformy Social Media. Czyżby tęsknił za uśmierconym Google+?

Google jeszcze nie ogłosił oficjalnie swojej nowości, całkiem jednak możliwe, że poznamy ją w pełni już we wtorek 14 maja podczas Google I/O 2024. To właśnie wtedy specjaliści z Google będą rozmawiać o nowych funkcjach Androida, jak i zapewne pokażą Pixela 8a, o którym wiemy już praktycznie wszystko.

