Google Pixel 8a bez tajemnic. Znamy nawet cenę

Google Pixel 8a ma być pierwszym smartfonem Google, który będzie można oficjalnie kupić w Polsce. Ile będzie kosztował? Chyba już wiemy.

Google jeszcze nie podał ceny smartfonu na europejskich rynkach, ale nie brak osób chętnych podzielić się takimi informacjami z całym światem. Tym razem przeciek przyszedł z Francji. Tam Google Pixel 8a ma kosztować 549 euro. Będzie też promocja. Banner, który trafił do sieci, informuje o programie wykupu. Będzie można więc uzyskać 150 euro zniżki za oddanie poprzedniego smartfonu. Mam nadzieję, że w Polsce będzie dostępna podobna promocja.

Wcześniejsze przecieki z tego konta były prawidłowe, więc nie mamy powodu, by wątpić złodziejowi-dżentelmenowi.

Google Pixel 8a. Cena w Polsce

Cena Pixela 8a po przeliczeniu na złotówki wynosi 2377 zł przy obecnym kursie euro. Możemy więc liczyć nawet na 2399 zł na metce w sklepie Google Play. Myślę jednak, że Google zostawi sobie mały margines i cena wyniesie 2449 zł. Oby nie przekroczyła 2499 zł, bo według przecieków Google Pixel 8a nie będzie tytanem wydajności.

Warto przypomnieć, że Pixel 8a będzie najtańszy i najsłabszy w serii. Wiemy już, że ma być dostępny w czterech kolorach: czarnym, białym, miętowym i błękitnym. Wymiary smartfonu to 152,1 × 72,7 × 8,9 mm, waga wyniesie 188 gramów. Będzie więc korpulentny, a jego bryła kojarzy się z mydelniczką.

W środku zaś znajdziemy czip Google Tensor G3 (możliwe, że underclockowany) i koprocesor szyfrujący Titan M2, 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB na dane. Ekran OLED ma mieć przekątną 6,1 cala przy proporcjach 20:9. Jego rozdzielczość wyniesie 2400 x 1080 px, częstotliwość odświeżania do 120 Hz (ale nie LTPO, więc będzie do wyboru tylko kilka częstotliwości pracy), a jasność maksymalna nawet 2000 nitów (1400 w trybie HDR). Całość zasili akumulator 4400 mAh (pojemność typowa 4492 mAh, minimalna 4404 mAh). Będzie można ładować go indukcyjnie.

Sprzęt do fotografowania nie imponuje. Dostaniemy 64-megapikselowy aparat główny i 13-megapikselowy szerokokątny. Trzeba jednak pamiętać, że to Pixel napakowany modelami sztucznej inteligencji. Część z nich będzie odpowiedzialna za wyciąganie tego, co najlepsze z dostępnych danych. Smartfon będzie zdolny nagrać wideo 4K głównym aparatem w 30 i 60 klatkach na sekundę.

Warto wymienić także głośniki stereo i możliwość korzystania z łączności Wi-Fi 6E. Odporność potwierdza certyfikat IP67, ekran chroni Corning Gorilla Glass 3. Tył został wykonany z plastiku, częściowo z odzysku, ramka zaś z aluminium.

