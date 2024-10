Żabka z nową odsłoną aplikacji. Ważne i przyjemne zmiany

Użytkownicy aplikacji Żappka dostali ważną informację, z prośbą o aktualizację. Okazuje się, że ruszył pierwszy etap udostępniania nowej aplikacji. Będziemy mieć do czynienia z ważnymi, ale też i bardzo przyjemnymi zmianami.

Żabka z nową odsłoną aplikacji

W nowej wersji odsłony, użytkownicy dostaną dostęp do oferty Żabka Jush, Maczfit, Dietly oraz Żabka Nano. Aplikacja ma nowy, ulepszony i jeszcze bardziej intuicyjny interfejs i szereg nowości. Obecnie, trwa pierwszy etap udostępniania aplikacji. Użytkownicy będą dostrzegać cyklicznie nowe rozwiązania w ciągu najbliższych tygodni.

Żabka Nano - co się ulepszy?

Często korzystasz z Żabka Nano? Mamy świetną wiadomość - tak brzmiało powiadomienie wysłane wczoraj przez aplikację. Przypomijmy, że Żabka Nano, to specyficzny rodzaj sklepu tej sieci. Nie znajdziemy w nim nikogo z obsługi. Wchodzimy do niego dzięki zeskanowaniu kodu QR, znajdującego się w aplikacji. Wszystko dalej także odbywa się automatycznie. Dokonujemy zakupów, biorąc z półek wybrane produkty, a oprogramowanie samo pobiera z naszego konta należne środki. Żabki Nano doceniane są zwykle w godzinach wieczornych oraz w weekendy, kiedy inne sklepy już dawno zakończyły godziny pracy, a my akurat potrzebujemy coś zakupić. Niezależnie od tego, czy mamy Żabkę Nano po drodze, czy też nie, warto wiedzieć, że istnieje taka możliwość.

Sieć właśnie poifnormowała o tym, że w Żabce Nano zapłacimy za zakupy już nie tylko za pomocą podpiętej karty płatniczej. Wkrótce, dokonanie opłaty będzie możliwe także za pośrednictwem Google Pay oraz Apple Pay. To ważne jeśli chodzi o dane. Nie musielibyśmy ich przekazywać przez Żappkę Pay, jeśli nie chcemy.

Jeszcze nie wiadomo kiedy tak się stanie, bowiem jeszcze wszelkie nowości są w fazie testów, ale należy już wypatrywać nadchodzącej aktualizacji oraz nowej odsłony całej aplikacji. Testowe wersje już śmigają i wybrani użytkownicy mogą testować do woli.

Żabka informuje, że pierwsi użytkownicy już dostali dostęp do nowej aplikacji Żappka.

Źródło zdjęć: Kuba Kwiatkowski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Żabka