Wydzwaniają do klientów Żabki z pewną ofertą. Jest ostrzeżenie

Dzwoni do ciebie doradca i oferuje szybki zarobek? Powinna ci się zapalić "lampka ostrzegawcza". Zarobek rzędu ponad 8000 zł miesięcznie to z pewnością nie jest żadna okazja. To potencjalne oszustwo.

Zarabiaj od 8499 zł miesięcznie razem z Żabką

Brzmi kusząco? Nie dajcie się jednak nabrać, to zwykłe oszustwo. Ostrzeżenie wydało właśnie Cert Orange. Każdy doradca, który zadzwoni w sprawie inwestycji na Żabkę i będzie chciał przekonać nas do wpłaty 250 euro lub więcej, powinien dać nam do myślenia i wzbudzić podejrzliwość.

Nie instalujmy też żadnego proponowanego oprogramowania, które miałoby nam umożlić potencjalną inwestycję. Nie wpisujcie nigdzie swoich danych kontaktowych, ani danych innego rodzaju, jeśli nie jesteście pewni, że macie do czynienia z prawdziwymi doradcami. Niestety, oszustwa na fałszywe inwestycje, czy to za pomocą reklamy w mediach społecznościowych, czy za pomocą telefonu to ostatnio prawdziwa plaga.

IPO @ZabkaPolska już za nami, a oszuści - jako znawcy trendów - z ręką na pulsie. "Doradca" który zadzwoni albo będzie chciał przekonać ofiarę do wpłaty 250€ lub więcej, bądź do instalacji "oprogramowania do inwestycji".

Uważajcie, nie dajcie się oszukać, sprawdzajcie adres… pic.twitter.com/Yoe2MC0PCk — CERT Orange Polska (@CERT_OPL) October 21, 2024

Cert Orange Polska ostrzega i alarmuje. Nie dajmy się nabrać na żadne tego typu chwyty przestępców. Dokładnie sprawdzajmy adresy stron i korzystajmy jednynie z oficjalnych źródeł.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Cert Orange