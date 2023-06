Yanosik zaprasza do bicia rekordu. Poprzeczka jest wysoko

Przed nami długi weekend. Z tej okazji Yanosik, wspólnie z polską policją, zaprasza do bicia rekordu. Wystarczy zaktualizować i włączyć aplikację Yanosik na wspólną podróż w czasie czerwcówki.

Długi weekend czerwcowy to doskonała okazja, aby wyruszyć w trasę po Polsce. Wystarczy wziąć jeden dzień urlopu, aby zyskać aż 4 dni na wypoczynek. W ten sposób można zaplanować wypad w góry lub nad morze.

Bezpieczeństwo kierowców w czasie czerwcówki

W ubiegłym roku, w czasie od środy (15 czerwca) do niedzieli (19 czerwca), w całej Polsce policjanci odnotowali 362 wypadki drogowe, w których śmierć poniosły 34 osoby, a 400 było rannych. Zatrzymano również 1925 nietrzeźwych kierowców. 40871 osób dopuściło się przekroczenia prędkości, w tym aż 648 zmotoryzowanych o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

W tym roku policjanci również będą pilnować bezpieczeństwa na drogach. W długi weekend można się spodziewać znacznie większej liczby radiowozów oznakowanych, jak i tych nieoznakowanych, które są wyposażone w wideorejestratory monitorujące prędkość jazdy i zapisujące obraz. Poza tym, kontrolowana będzie również trzeźwość kierowców, dokumenty i sposób przewożenia dzieci.

Z Yanosikiem bezpieczniej

Yanosik apeluje do wszystkich o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, sprawdzanie swojego stanu trzeźwości, jeśli dzień wcześniej spożywaliście napoje alkoholowe oraz korzystanie z pasów bezpieczeństwa i rozwagę za kółkiem. Zachęca również do skorzystania z wsparcia Yanosika, dzięki któremu dowiemy się zawsze na bieżąco o tym, co dzieje się na trasie, a także sami będziemy mogli dodawać komunikaty.

W systemie Yanosika co 2 sekundy pojawia się nowe zgłoszenie, a z aplikacji korzysta średnio miesięcznie ponad 2 miliony kierowców. Każda informacja z trasy jest na wagę złota. Dodanie swojego zgłoszenia na przykład o wypadku na trasie może uratować czyjeś życie.

Wkrótce startujemy ze wspólną akcją z Komendą Główną Policji “Zapnij pasy - poczuj uścisk bezpieczeństwa”, w czasie której będziemy czuwać nad Waszym bezpieczeństwem na drogach. A jak wszyscy wiemy, lato to najtrudniejszy okres dla zmotoryzowanych. Niestety wciąż w czasie wakacji dochodzi do największej liczby wypadków drogowych, dlatego każda informacja dodawana w naszym systemie jest niezwykle istotna i może pomóc uniknąć tragedii.

– informuje Yanosik

Yanosik bije rekord w czasie czerwcówki

Dobrym towarzyszem w trasie może być Yanosik. Serwis zachęca, by zaktualizować i włączyć aplikację Yanosik na swoją trasę i pomóc pobić majówkowy rekord największej liczby użytkowników online. Poprzeczka jest podniesiona wysoko, bo w tegoroczny długi weekend majowy odnotowano wynik 239071 użytkowników online.

To nasz rekord, ale mierzymy wysoko i liczymy, że wspólnymi siłami pobijemy go w tę czerwcówkę! Co trzeba zrobić? Wystarczy posiadać najnowszą wersję aplikacji Yanosik (jeśli jeszcze nie macie - zachęcamy do aktualizacji), włączyć ją w dniach 7-11.06 i jechać, gdziekolwiek chcecie! Nagrodzimy Was za tę aktywność! Każdy kierowca otrzyma od nas dyplom, którym będzie mógł się pochwalić w swoich profilach społecznościowych oraz +50 punktów do Rankingu Użytkowników Yanosik.

– zachęca Yanosik

Źródło zdjęć: Magda Wygralak / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Yanosik