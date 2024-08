Wiadomości Google. Nowość w aplikacji ułatwi życie wielu osób

Aplikacja Wiadomości Google niedługo doczekają się małej, ale niezwykle przydatnej zmiany. Na razie można ją testować w wersji beta.

Wiadomości Google to aplikacją, którą prawdopodobnie większość z nas używa na telefonach z Androidem do wysyłania i odbierania SMS-ów. Dzieje się tak, ponieważ na większości urządzeń jest to domyślna, systemowa appka. Między innymi dlatego dla wielu osób ważna będzie miała zmiana, która wkrótce powinna pojawić się w Google Messeges.

Wiadomości Google z nowością

Do tej pory, jeśli byliście na liście wszystkich rozmów w Wiadomościach Google, to mogliście wyszukiwać konwersacje z pojedynczymi osobami. Wyszukiwarka nie działała z grupowymi czatami, co mogło być nieco upierdliwe. Na szczęście niedługo powinno się to zmienić.

W nowej wersji beta aplikacji Wiadomości Google, oznaczonej jako 20240820_00_RC00, pojawiła się mała, ale przydatna nowość, która powinna ułatwić szukanie grupowych rozmów. Od tego wydania wpisanie w wyszukiwarce nazwy lub numeru kontaktu pokaże na liście nie tylko rozmowy z daną osobą, ale także czaty grupowe, na których jest ona dodana. Nie jest to może jakaś przełomowa zmiana, ale z pewnością ułatwi życie wielu osób, które intensywnie korzystają z komunikatora.

