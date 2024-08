Google wprowadza nowe funkcje AI tylko dla dorosłych

Zapowiedziana wraz z premierą Google Pixel 9 rewolucja w możliwościach AI smartfonów właśnie ruszyła. To aplikacje tylko dla dorosłych.

Ze sztucznej inteligencji nie będą mogły korzystać dzieci. Przynajmniej w teorii

Aby uzyskać dostęp do funkcji AI, musisz mieć co najmniej 18 lat i aktywne konto Google na swoim telefonie. Funkcje AI są niedostępne dla kont służbowych i szkolnych. Nie chodzi tutaj jednak bynajmniej o jakąś goliznę, tylko o próbę uregulowania rynku i świadomy dostęp do nowych narzędzi.

Stopniowe udostępnianie dodatków AI, w tym geograficzne

W pierwszej kolejności Google na tapet wziął Pixel Screenshots i Pixel Studio dla serii Pixel 9. I to jedynie na tegorocznej edycji Pixeli oraz nowszych urządzeniach mają być na razie dostępne nowe aplikacje.

Chociaż telefony są oficjalnie dostępne w 23 krajach, w tym w Polsce, jedynie 8 z nich dostało już nowe zabawki Google'a, działające wyłącznie w języku angielskim w: USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Indiach, Irlandii, Singapurze i Malezji.

Podczas konfiguracji konieczne jest przy tym włącznie możliwości „Wyszukiwania zrzutów ekranu za pomocą AI na urządzeniu”. Pixel Screenshots pozwala na automatyczną organizację i przeszukiwanie zrzutów ekranu za pomocą zapytań. Z kolei Pixel Studio umożliwia tworzenie obrazów na podstawie opisów tekstowych. Działanie tych nowości obejrzeć możecie na poniższym filmie:

Nie wiemy jeszcze, jakie są dokładnie plany Google'a w kontekście dalszego udostępniania nowych narzędzi. Tymczasem zapraszamy natomiast do naszego pełnego testu Google Pixel 9 Pro XL.

