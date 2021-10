WhatsApp dostanie nowość, i to naprawdę dużą

Twórcy WhatsAppa, najpopularniejszego komunikatora internetowego świata, pracują nad całkowicie nową funkcją.

Zespół WhatsAppa pracuje nad nową funkcją, określaną na obecnym etapie jako społeczności – donosi serwis XDA, zwracając uwagę na nowe linijki kodu w androidowej becie numer 2.21.21.6. Sądząc po opisach poszczególnych funkcji, jest to pewna wariacja na temat dostępnych już dzisiaj grup, choć bardziej rozbudowana strukturalnie, a przy tym szerzej otwarta na konwersacje z osobami spoza listy kontaktów.

Czym dokładnie będą społeczności WhatsAppa? Cóż, na tym etapie to trochę enigma. Co jednoznacznie przypomina grupy, to wątek obecności administratorów i sama możliwość prowadzenia wieloosobowej rozmowy na wskazany temat, zdefiniowany w nazwie i opisie danej grupy społeczności. Ale to dopiero początek.

Przechodząc do sedna, wygląda na to, że administratorzy dostaną dużo większe niż dotychczas możliwości zarządzania, z funkcją ograniczenia liczby przekazywanych przez uczestników konwersacji wiadomości na czele. Oprócz tego do społeczności tworzony jest system zewnętrznych zaproszeń w formie linku lub kodu QR, co sugeruje, że WhatsApp może usiłować stworzyć coś na kształt forum.

Na nieszczęście wszystkich zainteresowanych, ciężko o więcej detali. Dość powiedzieć, że w tej chwili rzeczone wzmianki w kodzie są jednym namacalnym śladem nowości. Jakiekolwiek screenshoty wybijcie sobie z głowy, nie wspominając już o informacji prasowej samego producenta. Bądź co bądź, coś ewidentnie wisi w powietrzu, bo świeży kod wprowadzony do i tak opasłego komunikatora jest niewątpliwie znaczący.

