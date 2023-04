WhatsApp robi rewolucję. Nie poznasz go

Wszystkie znaki na niebie zwiastują, że już niebawem WhatsApp, przynajmniej na Androidzie, doczeka się zupełnie nowego wyglądu.

WhatsApp, odkąd w 2014 roku wykupił go Facebook (ob. Meta), zyskał dziesiątki nowych funkcji. Nieszczególnie zmienił się jednak jego interfejs, który, mimo iż czytelny, zaczyna straszyć anachronizmami.

I jest to o tyle dotkliwe, że wydanie na iOS obsługuje się zupełnie inaczej niż to dedykowane Androidowi. Obiektywnie: wygodniej. Jak więc widać, UX-owcy swoje zrobili, tylko z jakiegoś powodu deweloperzy hamują zmiany. Ale koniec tego.

Na Androidzie z dolną nawigacją

Wedle doniesień serwisu „WABetaInfo”, który powołuje się na analizę wersji beta numer 2.23.8.4, już niebawem obydwie wersje komunikatora zostaną ze sobą zunifikowane. Tym samym na Androidzie pojawi się nieobecny dotąd dolny pasek nawigacyjny, znany doskonale z iOS.

Na przedstawionych zrzutach ekranu widzimy cztery zakładki: Czaty, Społeczności, Status oraz Połączenia. Zauważmy, w przypadku iPhone'ów jest ich pięć, gdyż dochodzi jeszcze menu ustawień, ale to i tak odczuwalna zmiana na plus.

Aktualnie posiadacze robocika, chcąc wybrać jeden z zasadniczych modułów WhatsAppa, muszą korzystać z paska umieszczonego w górnej części ekranu. Gdy smartfony miały ekrany po 4-5 cali, nie było to jeszcze bardzo dotkliwe. Co innego, kiedy konstrukcje 6-calowe, i to z okładem, rozpatruje się jako kompaktowe.

Niestety tradycyjnie nie wiadomo, kiedy rozwiązanie z dolnym paskiem nawigacji trafi na produkcję. Źródło jednak zapewnia, że długo czekać nie będziemy, a wynika to ponoć z licznych skarg na obecny interfejs komunikatora.

