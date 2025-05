Nie zgadniesz, gdzie szukają rozwiązania. To może pomóc zwalczyć raka

Sekret w zwalczaniu raka tkwi w... kale

Mayo Clinic planuje udostępnić naukowcom swój bank kału , aby mogli przebadać w jaki sposób pacjenci reagują na lekarstwa na raka. Kluczowa właśnie do tego jest analiza zmian w mikrobiomie kału . Szef programu Mayo Clinic zajmującego się analizą mikrobiomu kału, Purna Kashyap powiedział: " jeśli mogę rozgryźć w jaki sposób organizm najlepiej zareaguje na podstawie mikrobiomu i genów tej osoby, to właśnie wybrałbym to konkretne lekarstwo w pierwszej kolejności ". Kashyap podkreśla, że obecnie praktykowane stosowanie lekarstw na raka opiera się na metodzie prób i błędów, a odpowiednie dobranie leków na podstawie analizy reakcji organizmu mogłoby w znacznym stopniu pomóc osobom cierpiącym na raka.

Depozyt kału, z jakiego korzysta Mayo Clinic to ponad 2000 próbek kału, a okiełznanie związku pomiędzy mikrobiomem jelit a reagowaniem na lekarstwa na raka jest jedną z wielu inicjatyw mających na celu poprawienie skuteczności leczenia raka. Naukowcy badali już skutki przeszczepiania kału, czyli transplantacji mikrobioty kałowej. Jest to zabieg, gdzie chora osoba otrzymuje zawiesinę (sporządzoną z kału), która pochodzi od zdrowych dawców i trafia do jelita chorego w nadziei na to, że poprawi się stan mikrobioty jelitowej biorcy. Nadal trwają badania tej metody, ale wyniki są obiecujące.